„Wir wollen das positive Gefühl von letzter Woche mitnehmen“

– Foto: KSV Vahdet Salzgitter

Der erste Spieltag hat beiden Teams drei Punkte beschert, allerdings auf unterschiedliche Weise. MTV Wolfenbüttel II setzte sich bei FC Blau Gelb Asse mit 2:0 durch. Noch deutlicher fiel der Erfolg des KSV Vahdet Salzgitter aus. Gegen BV Germania Wolfenbüttel gewann die Mannschaft mit 3:0 und sorgte damit für ein Ergebnis womit nicht jeder gerechnet hätte.

Entsprechend aufmerksam blickt Soranno auf den kommenden Gegner. „Mit Vahdet kommt eine Mannschaft zu uns, die am ersten Spieltag für die erste Überraschung gesorgt hat“, sagt der Trainer. Die Ausgangslage ist für seine Mannschaft dennoch klar: Nach dem erfolgreichen Auftakt soll auch das erste Heimspiel der Saison gewonnen werden. Dabei will MTV Wolfenbüttel II an die positiven Eindrücke der vergangenen Woche anknüpfen. „Wir wollen ebenso das positive Gefühl von letzter Woche mitnehmen und zuhause ein konzentriertes Spiel abliefern“, erklärt Soranno.

Auf der anderen Seite steht mit KSV Vahdet Salzgitter eine Mannschaft, die ebenfalls mit Selbstvertrauen in die Partie gehen kann.

Die Voraussetzungen dafür sieht der Trainer gegeben. „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns und sind gut vorbereitet“, sagt Soranno.

Trainer Yasin Bayrakdar, der gemeinsam mit Abdülbaki Hot das Trainerduo des KSV Vahdet Salzgitter bildet, erwartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. „Mit MTV II erwarten wir natürlich einen spielerisch starken Gegner“, sagt Bayrakdar. Darauf wolle sich seine Mannschaft entsprechend vorbereiten. Vor allem das Abschlusstraining soll dazu dienen, die Mannschaft auf die Partie einzustellen.

Dabei setzt Vahdet nicht allein auf die Eindrücke des ersten Spieltags. Bayrakdar verweist auch auf die Euphorie aus dem Pokalspiel, deren Schwung seine Mannschaft mitnehmen möchte. „Mit der Euphorie auch vom Pokalspiel wollen wir natürlich den Wind mitnehmen“, erklärt der Trainer. Am Mittwoch konnte man sich dank einem Viererpack von Leroy Uche gegen BSC Acosta durchsetzen. Die Mannschaft soll mit dem nötigen Rückenwind in die Begegnung gehen.

Personell sieht Bayrakdar seine Mannschaft ebenfalls gut aufgestellt. „Wir können natürlich auch auf einen vollen Kader bauen, wo wir aus dem Vollen schöpfen können“, sagt der Trainer. Damit stehen dem KSV Vahdet Salzgitter nach seinen Angaben sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung, die Mannschaft für die Aufgabe bei MTV Wolfenbüttel II einzustellen.

Für Vahdet geht es darum, den starken Auftakt zu bestätigen. MTV II will seinerseits verhindern, dass der eigene Erfolg bei Asse ohne Fortsetzung bleibt. Wenn am Sonntag um 15 Uhr der Ball rollt, treffen damit zwei Teams aufeinander, die mit einem Sieg gestartet sind und nun die Gelegenheit haben, diesen Eindruck zu untermauern.