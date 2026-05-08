„Wir wollen das korrigieren!“ – Derby mit offener Rechnung in Leese

– Foto: Philipp Reichelt

Wenn TuS Leese 1912 am Sonntag den RSV Rehburg empfängt, steckt in dieser Partie mehr als nur ein gewöhnliches Duell im Tabellenmittelfeld. Das Hinspiel wirkt nach – und liefert den Gästen reichlich Motivation.

Auch tabellarisch ist die Ausgangslage eng. TuS Leese 1912 steht mit 38 Punkten auf Rang acht, RSV Rehburg folgt mit 32 Zählern auf Platz zehn. Ein Sieg könnte für die Gäste ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt sein.

Mit 1:5 musste sich RSV Rehburg damals deutlich geschlagen geben. Eine Niederlage, die Trainer Mike Friedrich nicht vergessen hat: „Am Sonntag sind wir zu Gast beim TuS Leese, wo wir in der Hinrunde eine 1:5-Niederlage hinnehmen mussten. Das wollen wir diesmal korrigieren.“

Beide Teams mit kleinen Dämpfern

Am vergangenen Spieltag musste TuS Leese 1912 eine 1:2-Niederlage beim VfL Bückeburg hinnehmen. Zwar brachte Sedo Haso sein Team in Führung, doch nach der Pause drehte Bückeburg die Partie innerhalb weniger Minuten.

RSV Rehburg kam zeitgleich nicht über ein 1:1 gegen TuS Sudweyhe hinaus. Usman Obisesan traf kurz vor der Pause zur Führung, die jedoch in der zweiten Halbzeit nicht verteidigt werden konnte.

Friedrich erwartet nun ein Spiel mit besonderem Charakter: „Lese macht einen guten Job, das muss man anerkennen. Für uns geht es aber weiterhin um den Klassenerhalt – ein Sieg würde uns einen großen Schritt nach vorne bringen. Wir erwarten ein echtes Derby und werden dieses Spiel entsprechend annehmen.“

Für beide Teams geht es darum, sich Luft nach unten zu verschaffen – und für Rehburg zusätzlich darum, eine klare Niederlage aus dem Hinspiel geradezurücken.