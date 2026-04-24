„Wir wollen das Ding zu Hause ziehen“: Wendessen in Form und motiviert

Mit 35 Punkten rangiert der SV Wendessen auf Platz sechs und hat das obere Tabellendrittel im Blick, seit vier Spielen ist die Gos-Elf ohne Punktverlust. Der jüngste 4:3-Erfolg gegen den VfL/TSKV Oker unterstreicht die aktuelle Form, auch wenn die Partie nach klarer Führung noch einmal eng wurde. Der SV Fortuna Lebenstedt liegt mit 31 Punkten auf Rang zehn und befindet sich in einer Zone, in der jeder Zähler entscheidend sein kann.

Für Pascal Gos steht die Zielrichtung dennoch außer Frage. „Wir wollen gewinnen, wir wollen drei Punkte holen“, sagt der Trainer des SV Wendessen und formuliert es noch deutlicher: „Das Ding wollen wir ziehen, zu 100 Prozent.“

Der Blick zurück auf das Hinspiel liefert dabei eine besondere Geschichte. Der SV Wendessen gewann auswärts mit 1:0 durch Fakhreldine, unter außergewöhnlichen Umständen. „Das war für mich das Spiel der Saison“, erinnert sich Gos. Die personelle Situation hatte sich im Spiel weiter verschärft, sodass improvisiert werden musste. „Wir haben lange Zeit zu zehnt gespielt, bis sich unser Torwarttrainer Timo Kleber (Anfang 50) in den Sturm eingewechselt hat“, sagt Gos. Die Partie sei vor allem durch Einsatz geprägt gewesen: „Das war eine kämpferische Leistung, die kaum noch zu überbieten ist.“

Vor dem Rückspiel erwartet der Trainer jedoch andere Voraussetzungen. „Jetzt kommen sie zu uns nach Hause, elf gegen elf“, stellt Gos fest. Gleichzeitig sieht er den Gegner in einer schwierigen Phase: „Die Rückrunde sieht für Lebenstedt alles andere als rosig aus.“ Mit Blick auf die Tabelle ordnet er die Situation klar ein: „Sie sind mittendrin im Abstiegskampf. Jeder Punkt kann am Ende den Unterschied machen.“ Der 3:0 Sieg gegen Kissenbrück unter der Woche setzte einen Schlusstrich der fünf Spiele ohne Sieg.

Dennoch richtet sich der Fokus beim SV Wendessen bewusst auf die eigene Entwicklung. „Es juckt uns gar nicht, wir schauen nur auf uns“, sagt Gos. Die Formkurve gibt ihm recht: „Wir haben aus den letzten vier Spielen vier gewonnen“, erklärt er und formuliert direkt die nächste Zielmarke: „Ich würde nächste Woche gerne sagen, dass wir fünf Spiele in Folge gewonnen haben.“

Inhaltlich erwartet Gos eine intensive Partie. „Gerade bei uns zu Hause auf dem kleinen Platz wird es wieder ein sehr kampfbetontes Spiel“, prognostiziert er. Seine Mannschaft soll darauf vorbereitet sein: „Wir werden gegen den Ball kämpferisch präsent sein und mit dem Ball unsere spielerische Leichtigkeit an den Tag legen.“

Die Zielsetzung bleibt dabei konstant. „Wir wollen uns oben festsetzen, Druck auf die Mannschaften vor uns ausüben und nicht den Druck von unten spüren“, sagt Gos. Das Heimspiel gegen den SV Fortuna Lebenstedt fügt sich nahtlos in diese Linie ein.

Die Voraussetzungen sind klar verteilt, die Erinnerungen an das Hinspiel präsent. Diesmal geht es unter regulären Bedingungen um Punkte mit unterschiedlicher Bedeutung für beide Seiten.