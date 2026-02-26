"Wir wollen das Bestmögliche draus machen"

Die Damen des TuS Westerholz haben als Aufsteiger in der Landesliga bisher einen Punkt gesammelt und stehen damit ganz unten auf dem letzten Platz der Tabelle. Bevor es am 14.03 mit dem Auswärtsspiel gegen SV A/O II weitergeht, haben wir mit Co-Trainer Jannis Kontag über die bisherige Saison gesprochen..
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?
Das Fazit der ersten Saisonhälfte ist sehr schlecht. Wir sind auf dem letzten Platz, was als Aufsteiger aber auch nicht anders zu erwarten war, wenn man ehrlich ist. Zumal unsere beste Torschützin nach Jeddingen gewechselt ist mit Delia Kollakowski. Die ersten Spiele liefen wirklich nicht schlecht und wir haben ja im ersten Spiel gleich einen Punkt geholt. Auch die Spiele danach, bei denen unser Kader noch relativ in Ordnung war und unsere Leistungsträger nicht alle verletzt waren oder gefehlt haben, waren auch in Ordnung. Wir lagen, glaube ich, dreimal in Führung in den ersten Spielen, haben aber leider jedes Spiel hinten raus verloren. Das ist natürlich super ärgerlich, denn sonst hätte man jetzt durchaus noch ein paar Punkte mehr auf dem Konto gehabt. Dass dann Marleen Delventhal, unsere beste Mittelfeldspielerin, ausgefallen ist durch einen Kreuzbandriss, ist natürlich super ärgerlich. Wir kämpfen uns so ein bisschen durch die Liga und die Ergebnisse waren bis auf das Spiel gegen Oste-Oldendorf eigentlich durchaus in Ordnung. Da muss man sich nicht für schämen, würde ich sagen. Das Problem bei uns liegt in der Kaderbreite. Dazu muss man auch sagen, dass die Landesliga eine andere Qualität hat und dass wir da vielleicht nicht auf allen Positionen mithalten können. Aber wir wollen es in der Rückrunde auf jeden Fall deutlich besser machen, auch mit unserem neuen Trainer, der jetzt gekommen ist. Die Kommunikation klappt da bis jetzt sehr gut und die Mädels sind auch guter Dinge. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen mehr für die Kondition tun, damit wir hinten raus die Spiele nicht aus der Hand geben. Und dann werden wir das Beste daraus machen.
Wie zufrieden seid ihr mit eurer Vorbereitung? Gibt/gab es besondere Highlights?
Unsere Vorbereitung war dank der Wetterlage fast nicht möglich. Wir hatten drei Testspiele angesetzt, die alle ausfallen mussten wegen der Platzverhältnisse. Highlights haben wir deshalb in der Vorbereitung auch noch nicht wirklich verbuchen können.
Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.
Die Mannschaften sind alle auf einem guten Niveau und auch auf einem relativ ähnlichen Niveau. Wenn man sich die Tabellenplätze über uns anguckt, ist es richtig eng. Dementsprechend ist die Liga auch einfach sehr ausgeglichen und gut. Das muss man so festhalten.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Schön war das erste Spiel mit dem 2-2, indem Amina direkt zwei richtig schöne Tore innerhalb von drei Minuten geschossen hat. Das passiert auch nicht alle Tage. Zumal sie vorher immer in der zweiten gespielt hat und zu dieser Saison hochgekommen ist. Das war natürlich ein sehr schönes Erlebnis zum Start. Negativstes Ereignis war natürlich das Oste-Oldendorf-Spiel, bei dem wir zweistellig kassiert haben. Das kann aber immer mal passieren. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht.
Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?
Wir wollen auf jeden Fall das Bestmöglichste daraus machen. Wir werden hoffentlich einige gute Spiele zeigen können und versuchen mit den meisten Mannschaften mitzuhalten. Vielleicht auch hier und da Punkte mitnehmen. Ansonsten werden wir alles dafür geben, uns gut zu präsentieren in der Liga. Man muss natürlich auch realistisch sein.. Wenn man die Punkte und die Tabellenlage sieht, sieht es düster aus, aber wir werden unser Bestes geben, um das Optimum daraus zu holen.
Wer wird Meister und warum?
Es ist alles super eng. Ich denke aber, dass Jeddingen als Absteiger aus der Oberliga durchaus gute Chancen hat. Ansonsten sehe ich Osterholz noch sehr stark. Aber, wie gesagt, es ist super ausgeglichen. Dementsprechend kann und darf gerne jeder Meister werden und aufsteigen.