"Wir wollen das Bestmögliche draus machen" Klassenerhalt wäre ein großes Wunder

Die Damen des TuS Westerholz haben als Aufsteiger in der Landesliga bisher einen Punkt gesammelt und stehen damit ganz unten auf dem letzten Platz der Tabelle. Bevor es am 14.03 mit dem Auswärtsspiel gegen SV A/O II weitergeht, haben wir mit Co-Trainer Jannis Kontag über die bisherige Saison gesprochen..

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden? Das Fazit der ersten Saisonhälfte ist sehr schlecht. Wir sind auf dem letzten Platz, was als Aufsteiger aber auch nicht anders zu erwarten war, wenn man ehrlich ist. Zumal unsere beste Torschützin nach Jeddingen gewechselt ist mit Delia Kollakowski. Die ersten Spiele liefen wirklich nicht schlecht und wir haben ja im ersten Spiel gleich einen Punkt geholt. Auch die Spiele danach, bei denen unser Kader noch relativ in Ordnung war und unsere Leistungsträger nicht alle verletzt waren oder gefehlt haben, waren auch in Ordnung. Wir lagen, glaube ich, dreimal in Führung in den ersten Spielen, haben aber leider jedes Spiel hinten raus verloren. Das ist natürlich super ärgerlich, denn sonst hätte man jetzt durchaus noch ein paar Punkte mehr auf dem Konto gehabt. Dass dann Marleen Delventhal, unsere beste Mittelfeldspielerin, ausgefallen ist durch einen Kreuzbandriss, ist natürlich super ärgerlich. Wir kämpfen uns so ein bisschen durch die Liga und die Ergebnisse waren bis auf das Spiel gegen Oste-Oldendorf eigentlich durchaus in Ordnung. Da muss man sich nicht für schämen, würde ich sagen. Das Problem bei uns liegt in der Kaderbreite. Dazu muss man auch sagen, dass die Landesliga eine andere Qualität hat und dass wir da vielleicht nicht auf allen Positionen mithalten können. Aber wir wollen es in der Rückrunde auf jeden Fall deutlich besser machen, auch mit unserem neuen Trainer, der jetzt gekommen ist. Die Kommunikation klappt da bis jetzt sehr gut und die Mädels sind auch guter Dinge. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen mehr für die Kondition tun, damit wir hinten raus die Spiele nicht aus der Hand geben. Und dann werden wir das Beste daraus machen.





Wie zufrieden seid ihr mit eurer Vorbereitung? Gibt/gab es besondere Highlights? Unsere Vorbereitung war dank der Wetterlage fast nicht möglich. Wir hatten drei Testspiele angesetzt, die alle ausfallen mussten wegen der Platzverhältnisse. Highlights haben wir deshalb in der Vorbereitung auch noch nicht wirklich verbuchen können.

