"Wir wollen das Andenken an verdienstvolle Sportkameraden hochhalten" Weißenfelser Gedenkturnier +++ Der SSC Weißenfels lädt am Sonntag zum Hallenturnier

Von Olaf Wolf (Mitteldeutsche Zeitung)

Es soll ein besonderes Event werden, dass der SSC Weißenfels am Sonntag in der Sporthalle West veranstaltet. „Wir wollen mit diesem Turnier das Andenken an verdienstvolle Sportkameraden wie beispielsweise Hartmut Erck und den leider viel zu früh von uns gegangenen Kay Böttcher, stellvertretend für viele weitere Sportfreunde, hochhalten“, erklärt SSC-Coach Maik Zimmermann, einer der Initiatoren der Veranstaltung. „Daher haben wir die Veranstaltung auch Weißenfelser Gedenkturnier genannt.“