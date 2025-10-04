„Wir wollen da anknüpfen, wo wir aufgehört haben“

Nach einem couragierten Auftritt zuletzt gegen Nörten-Hardenberg reist Rotenberg mit neuem Selbstvertrauen an. Co-Trainer Pascal Bigalke gibt die Marschroute klar vor: „Wir wollen da anknüpfen, wo wir die letzte Woche aufgehört haben. Wenn wir mit derselben Intensität, Leidenschaft und Spielwitz agieren wie gegen Nörten, dann werden wir auch nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.“

Gegner Lenglern hat sich als Aufsteiger bislang achtbar geschlagen. Drei Siege aus den ersten sieben Begegnungen dokumentieren, dass die Mannschaft in der Liga angekommen ist. Vor heimischem Publikum hat die SG zwei Siege aus drei Spielen erzielen können und musste sich nur gegen Werratal geschlagen geben. Bigalke rechnet daher mit einer engen Partie: „Allerdings wird es nicht einfach, Lenglern hat als Aufsteiger eine sehr gute Mannschaft, die uns alles abverlangen wird.“

Für Rotenberg bietet sich die Chance, mit einem Auswärtssieg in der Tabelle an Lenglern vorbeizuziehen. Beide Teams stehen vor einem richtungsweisenden Duell, bei dem Einsatz und Wille mindestens ebenso entscheidend sein dürften wie spielerische Mittel.