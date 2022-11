– Foto: Verein

"Wir wollen bei jedem Heimspiel für Volksfeststimmung sorgen" Unser Fußball, unsere Vereine: Wie die TSG Grün-Weiß Löbejün eine sportliche Renaissance erlebt

Mit der Serie "Unser Fußball, unsere Vereine" wollen wir die Amateure während der Zeit der irrsinnigen WM in Katar noch mehr in den Fokus setzen, wollen euch Clubs aus den verschiedenen Spielklassen des Bundeslandes und ihre Geschichten vorstellen. Im siebten Teil präsentieren wir die TSG Grün-Weiß Löbejün aus der 1. Kreisklasse Saalekreis 3.

Perfekte Hinrunde und viele Zuschauer Fußballerisch standen Clemens Marschner im Sommer alle Türen offen. Immerhin hat der 21-Jährige trotz seines jungen Alters und trotz zweimaliger Corona-Unterbrechung schon 71 Landesliga-Partien in seiner Vita stehen. In der vergangenen Saison absolvierte er nahezu alle Partien der SG Reppichau über die volle Distanz. Doch Marschner entschied sich im Sommer für einen Wechsel. Nicht allerdings in die höchste Spielklasse des Bundeslandes, sondern in die niedrigste des KFV Saalekreis: Marschner wechselte zur TSG Grün-Weiß Löbejün. Zu dem Club, bei dem er einst das Fußball-ABC erlernt hatte. "Der Verein ist meine Heimat. Hier spielen meine Kumpels, mit denen ich schon seit Schul- oder sogar Kindergartentagen befreundet bin", erzählt Marschner, der seine Entscheidung kein bisschen bereut. Im Gegenteil: "Ich fühle mich absolut wohl", sagt er. "Wir haben eine tolle Anlage, einen schönen Trakt und generell ein gutes Umfeld", begründet der 21-Jährige und ergänzt: "Auch fußballerisch sind wir kein typischer Kreisklasse-Verein." Das zeigt allein der Blick auf die Statistik. Mit einem 1:0-Erfolg bei Blau-Weiß Wallwitz II hat die TSG am Sonntag ihre perfekte Hinrunde abgeschlossen: neun Spiele, neun Siege, 49:6 Tore. Auch das Zuschauerinteresse ist deutlich höher als in dieser Liga üblich: "Wir haben in jedem Spiel mehr als 100 Zuschauer. Es ist schön zu sehen, dass unser Erfolg diese Euphorie auslösen kann." Der Fußball-Besuch als soziales Erlebnis Darauf legt Marschner, der in Löbejün nicht nur als Spieler, sondern auch als Sportdirektor mitwirkt, einen großen Wert. "Für mich soll ein Sportplatz-Besuch immer auch ein Erlebnis sein", sagt Marschner. "Dabei geht es gar nicht unbedingt darum, dass alle wie gespannt auf den Platz schauen. Es geht darum, sich zu treffen, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen." Der Besuch eines Fußballspiels als soziales Ereignis. Oder wie es Clemens Marschner sagt: "Wir wollen bei jedem Heimspiel für Volksfeststimmung sorgen."

Bei seinen Heimspielen - wie hier gegen die SG Union Sandersdorf - will Grün-Weiß Löbejün für Volksfeststimmung sorgen. – Foto: Mareike Marschner

Am besten konnte dieser Ansatz im Sommer umgesetzt werden, als Oberligist SG Union Sandersdorf zum Testspiel vorbeischaute. Mehr als 300 Besucher pendelten damals auf den Sportplatz und sahen, wie sich der Kreisklassist (11. Liga) dem Fünftligisten nur mit 1:2 geschlagen geben musste. "Das war für uns als Verein ein tolles Event", erinnert sich Marschner. "Wir hatten uns über ein Crowdfunding-Projekt 175 Stadion-Sitzschalen gekauft, die wir am Platz installiert haben. Die wurden damals eingeweiht." Auch ein Stadionsprecher-Häuschen wurde in Eigenregie gebaut. "Wir halten immer die Augen offen, wo wir uns noch strukturell verbessern können", sagt Marschner. Die Kreisoberliga als mittelfristiges Ziel

Sportlich hingegen guckt Robin Seitenglanz ganz genau hin, wo die Löbejüner noch Luft nach oben haben. Der 36-Jährige war zuvor im Nachwuchsbereich des Halleschen FC als Kleinfeldkoordinator aktiv, seit Sommer 2021 leitet er nun die Geschicke in der Kreisklasse. "Er ist für uns ein absoluter Gewinn", erzählt Marschner, der betont: "Wir haben ihn wie alle anderen nicht mit Geld, sondern mit Begeisterung für unser Vorhaben gelockt." Und das scheint sich auszuzahlen: Acht Punkte beträgt bereits der Vorsprung auf Verfolger TSV Germania Salzmünde. "Natürlich wollen wir aufsteigen", sagt Marschner hinsichtlich der bisher makellosen Saison. Und der 21-Jährige blickt sogar schon weiter: "2025 wird Grün-Weiß Löbejün 100 Jahre alt. Wenn wir dann in der Kreisoberliga spielen würden, wäre das ein toller Erfolg. Es ist ein ambitioniertes Vorhaben, aber absolut im Bereich des Möglichen."

Kapitän und Sportdirektor Clemens Marschner (rechts) im Austausch mit Trainer Robin Seitenglanz. – Foto: Mareike Marschner