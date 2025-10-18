„Wir wollen auswärts wieder ein anderes Gesicht zeigen“ SC Göttingen 05 II empfängt SG Bergdörfer Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 4 Göttingen 05 II SG Bergdörfe

Am Sonntag (13.00 Uhr) steht in der Bezirksliga Braunschweig 4 das Duell zwischen dem 1. SC Göttingen 05 II und der SG Bergdörfer auf dem Programm. Die Gastgeber liegen mit 15 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz, während die Gäste mit 14 Punkten Rang acht belegen. Beide Mannschaften wollen nach jüngsten Ergebnissen wichtige Punkte einfahren und ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen.

SG-Bergdörfer-Trainer Fabio Fröchtenicht äußerte sich vor der Partie: „Nach der enttäuschenden 2:5-Heimniederlage wollen wir auswärts wieder ein anderes Gesicht zeigen. Nach zwei überzeugenden Spielen zuvor, in denen wir ohne Gegentor blieben, wollen wir wieder zu unserer defensiven Stabilität zurückfinden. Unser Ziel ist es, auswärts geschlossen aufzutreten und Punkte mitzunehmen.“

Für die SG Bergdörfer gilt es, die Defensive zu stabilisieren und die taktische Ordnung über die gesamten 90 Minuten zu wahren. Nach zwei Spielen ohne Gegentor hatte die deutliche Niederlage zuletzt die Verantwortlichen enttäuscht, Fröchtenicht erwartet nun eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft.