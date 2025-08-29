„Wir wollen aus Hankensbüttel etwas mitnehmen“

„Wir wissen, dass Hankensbüttel eine ähnlich junge Mannschaft ist wie wir“, sagt VfB-Trainer Cedric Wienhold. „Sie haben in ihrer ersten Saison souverän die Klasse gehalten und sind auch diesmal gut gestartet. Für uns wird das eine sehr, sehr schwere Aufgabe.“

Während Hankensbüttel nach zwei Siegen zuletzt knapp gegen den SSV Vorsfelde II unterlag, hat Fallersleben II mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. „Wir haben einige Ausfälle, und das ist ärgerlich“, erklärt Wienhold. „Leon Palupsky fehlt, Dennis Knaus fehlt, Colin Krooß fällt aus, und bei Efe Gültas ist es sehr fraglich. Das sind alles Spieler mit Startelf-Potenzial, und das merkt man natürlich.“

Trotz der Widrigkeiten will der Aufsteiger selbstbewusst auftreten. „Wir wollen früh draufgehen, wir wollen aggressiv pressen“, so Wienhold. „Das hat gegen Ehmen und Vorsfelde schon gut funktioniert. Hankensbüttel hat in diesen Szenen immer wieder Probleme gezeigt, und genau da wollen wir ansetzen.“

Das Ziel ist dabei klar umrissen: „Im Idealfall nehmen wir drei Punkte mit“, sagt der Trainer. „Aber ganz oben auf der Liste steht, dass wir überhaupt etwas Zählbares aus Hankensbüttel mitnehmen. Wir wollen die Partie so gestalten, dass wir mit einem guten Gefühl nach Hause fahren.“

Für Hankensbüttel bietet das Heimspiel die Möglichkeit, sich im oberen Drittel der Tabelle festzusetzen. Für Fallersleben dagegen geht es darum, trotz der schwierigen Personallage in Hankensbüttel zu bestehen.