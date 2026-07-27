„Wir wollen aufsteigen – trotz starker Konkurrenz“

– Foto: Christian Schneider

Im FuPa-Teamcheck spricht Darko Tomic Kirin, Teammanager des KKS Croatia Ulm, über die zurückliegende Saison, den personellen Umbruch und die Entwicklung des Vereins. Nach einer Saison im Tabellenmittelfeld blickt der Klub optimistisch nach vorne und möchte mit einer neu formierten Mannschaft ganz oben angreifen.

Mit der vergangenen Saison zeigt sich Tomic Kirin nur teilweise zufrieden. Das Tabellenmittelfeld entsprach zwar nicht den höchsten Ansprüchen, dennoch sieht er eine gute Grundlage für die Zukunft.

„Der Verein möchte wirklich etwas aufbauen“, sagt Darko Tomic Kirin gegenüber FuPa.

Für den neuen Teammanager steht vor allem die Entwicklung des Vereins im Vordergrund. Die bereits angestoßenen Strukturen sollen weitergeführt und langfristig ausgebaut werden.

„Teils teils zufrieden, weil wir im Tabellenmittelfeld gelandet sind. Dadurch das Ich jetzt neu dazu gekommen bin, finde Ich das wir mit der Ausgangssituation uns aufarbeiten können und Ich gesehen habe, dass der Verein wirklich was aufbauen möchte und die Perspektive die der Vorstand hatte in der Saison Ich weiterführen möchte und ausbauen will.“

Erfolgreicher Start mit neuem Team

In der Vorbereitung sieht Tomic Kirin bereits positive Ansätze. Obwohl die Mannschaft neu zusammengestellt wurde, stimmt die Entwicklung.

„Das wir trotz neuer zusammengewürfelter Mannschaft jedes Training sehr gut absolvieren und es jetzt ins Viertelfinale des Ulmer Stadtpokals geschafft haben. Unter die 8 besten Mannschaften.“

Der Einzug unter die letzten acht Teams des Ulmer Stadtpokals wertet der Teammanager als ein erstes Ausrufezeichen der neuen Mannschaft.

Das Kollektiv steht im Mittelpunkt

Einen einzelnen Spieler möchte Tomic Kirin bewusst nicht hervorheben. Vielmehr sieht er die Entwicklung des gesamten Teams als große Stärke.

„Niemand Einzelnden, weil viele junge Spieler eine sehr gute Entwicklung gerade durchmachen und ihr Potential hervorrufen und von Ex Profis lernen können, was eine gute Balance bildet.“

Die Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern soll die Grundlage für eine erfolgreiche Saison bilden.

Das Ziel ist der Aufstieg

Die Marschroute für die neue Spielzeit ist eindeutig.

„Aufstieg. Trotz der größeren Liga und der guten Konkurrenz.“

Der Verein ist sich der starken Konkurrenz bewusst, möchte aber dennoch ganz vorne mitspielen.

Mehrere Teams kämpfen um die Spitze

Neben dem eigenen Team nennt Tomic Kirin weitere Vereine, die er im Titelrennen erwartet.

„Mit uns zusammen sehen wir noch KSC Ehingen, haben wir bei einem Freundschaftsturnier gesehen das sie wirklich gut aufgestellt sind, und TSV Einsingen sowohl auch SGM Allmendingen/Niederhoffen, weil sie den Arbeitswillen und Mannschaftsgeist dazu haben.“

Für ihn wird die Meisterschaft zwischen mehreren ambitionierten Mannschaften entschieden.

Neuer Trainerstab und zahlreiche Verstärkungen

Im Sommer hat sich bei KKS Croatia Ulm personell einiges getan. Das neue Trainerteam bilden Zeljko Haramina als Spielertrainer sowie Mirko Tica als spielender Co-Trainer.

Auch der Kader wurde deutlich verändert. Neu zum Verein stoßen Darko Tomic Kirin, Zeljko Haramina, Antonio Tomic und Luka Pejic (alle vom FC Blaubeuren), Filip Divkovic (vom VfL Ulm), Mislav Kava (vom FKV Neu-Ulm II), Toni Orsolic (vom SV Ljiljan Ulm) sowie Kamer Nivokazi (von der SGM Senden/Ay).

Verlassen haben den Verein Nikola Šimic, der nach Straß wechselt, sowie Christian Frank, der sich Gerlenhofen anschließt.

Schnellerer Fußball auch im Amateurbereich

Die neuen Regeländerungen zur Beschleunigung des Spiels bewertet Tomic Kirin positiv.

„Das es die neue Regelung der schnelleren Unterbrechungen gibt, also das die Wechsel schnell folgen müssen, die Standards oder der Abschlag vom Torwart. Das sollte es auch im Amateurbereich mehr geben, damit das Spiel dynamischer bleibt und der Fußball sich nicht viel zu lange zieht, weil Fußball sollte schneller und spannender sein als wie zuvor.“

Aus seiner Sicht würden schnellere Spielfortsetzungen auch den Amateurfußball attraktiver machen.

Mit einem neuen Trainerteam, zahlreichen Neuzugängen und einer klaren Zielsetzung startet KKS Croatia Ulm in die neue Saison. Der Verein möchte den eingeschlagenen Neuaufbau erfolgreich fortsetzen und trotz starker Konkurrenz um den Aufstieg mitspielen.