„Wir wollen aufsteigen.“

– Foto: Mark Bachofer

Im FuPa-Teamcheck spricht Özgür Gülbahar, Sportlicher Leiter von Türkspor Stuttgart in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen, über die vergangene Saison, den personellen Umbruch und die Ziele für die kommende Spielzeit. Nach dem knapp verpassten Aufstieg soll der nächste Anlauf gelingen – mit einer verjüngten Mannschaft und einem neuen Trainerteam.

Die Saison 2025/2026 verlief aus Sicht von Türkspor Stuttgart nicht ganz nach Wunsch. Das große Ziel wurde verpasst, dennoch fällt die Gesamtbewertung nicht ausschließlich negativ aus.

Der Aufstieg blieb aus

Der verpasste Aufstieg schmerzt, gleichzeitig hebt der Sportliche Leiter die Entwicklung innerhalb des Vereins hervor. Vor allem die verbesserten Strukturen bewertet er als wichtigen Schritt für die Zukunft. Dass es sportlich letztlich nicht reichte, führt er vor allem auf die fehlende Konstanz über die Saison hinweg zurück.

„Leider haben wir den Aufstieg verpasst, aber wir waren im Großen und Ganzen zufrieden. Leider hat uns die Konstanz gefehlt. Die Struktur im Verein hat sich verbessert, sodass wir hier schon sehr weit fortgeschritten sind“, sagt Özgür Gülbahar gegenüber FuPa.

Vorbereitung ohne besonderes Highlight

In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 setzt der Verein auf einen normalen Ablauf. Einen einzelnen Höhepunkt möchte Özgür Gülbahar dabei nicht hervorheben.

„Nein, ein bestimmtes Highlight gibt es nicht. Wir freuen uns alle auf die neue Saison.“

Die Vorfreude auf die neue Spielzeit steht für den Sportlichen Leiter im Vordergrund. Nach den Veränderungen im Sommer richtet sich der Blick nun vollständig auf den Saisonstart.

Das Kollektiv steht über allem

Auch bei der Frage nach einem Spieler, der besonders hervorgestochen ist, bleibt Özgür Gülbahar seiner Linie treu. Einzelne Akteure möchte er bewusst nicht herausheben.

„Nein, bei uns ist jeder Spieler oder jede Person gleich wertvoll.“

Damit unterstreicht der Sportliche Leiter den Stellenwert des Mannschaftsgedankens. Für ihn tragen alle Spieler und Verantwortlichen ihren Teil zur Entwicklung des Vereins bei.

Klare Zielsetzung für die neue Saison

Nach dem knapp verpassten Aufstieg formuliert Özgür Gülbahar das Ziel für die kommende Saison unmissverständlich.

„Wir wollen aufsteigen.“

Nach der Erfahrung aus der vergangenen Spielzeit soll der nächste Anlauf erfolgreich verlaufen. Der Verein möchte sich erneut im oberen Tabellenbereich etablieren und diesmal den entscheidenden Schritt schaffen.

SG Weilimdorf gilt als Favorit

Im Kampf um die Meisterschaft sieht Özgür Gülbahar einen Konkurrenten besonders stark.

„SG Weilimdorf – die haben vergangene Saison einen tollen Fußball gespielt.“

Mit dieser Einschätzung begründet er, warum die SG Weilimdorf für ihn zu den aussichtsreichsten Mannschaften der Liga gehört.

Neues Trainerteam und verjüngter Kader

Auch personell hat sich bei Türkspor Stuttgart einiges getan. Der Verein setzt auf Veränderungen im Trainerteam und eine Weiterentwicklung des Kaders.

„Wir haben ein neues Trainerteam und haben um den Kern der Mannschaft das Team versucht weiter zu optimieren und zu verjüngen.“

Konkrete Namen nennt Özgür Gülbahar nicht und verweist für die vollständige Übersicht der Zu- und Abgänge auf den FuPa-Kader. Klar ist jedoch, dass der bestehende Kern der Mannschaft erhalten blieb und gezielt ergänzt wurde.

Mehr Spielfluss durch neue Regeln

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft spricht sich Özgür Gülbahar grundsätzlich für Maßnahmen aus, die den Fußball dynamischer machen.

„Alles, was hilft, das Spiel schneller und flüssiger zu machen.“

Für den Sportlichen Leiter stehen dabei ein höheres Spieltempo und ein besserer Spielfluss im Mittelpunkt. Regeländerungen, die dieses Ziel unterstützen, bewertet er positiv.