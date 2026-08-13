„Wir wollen auf einem einstelligen Tabellenplatz landen“

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Im FuPa-Teamcheck spricht Christof Reimann, Trainer des Ludwigsfelder FC in der Brandenburgliga, über eine insgesamt zufriedenstellende Vorbereitung, neue Spieler, die Stärken seiner Mannschaft und die Ziele für die Saison. Besonders wichtig sind ihm Zusammenhalt, Physis und ein guter Start.

Mit der Vorbereitung ist Christof Reimann insgesamt zufrieden. Gleichzeitig sieht der Trainer des Ludwigsfelder FC noch Ansatzpunkte für Verbesserungen.

„Wir sind insgesamt zufrieden mit der Vorbereitung, Potenzial zur Verbesserung gibt es sicherlich immer. Wir werden vor allem an unseren Abschlusshandlungen arbeiten“, sagt Christof Reimann gegenüber FuPa.

Für die kommende Saison hat der Ludwigsfelder FC mehrere Spieler verpflichtet. Niclas Schulze kommt vom Werderaner FC Viktoria 1920. Außerdem wechseln Tim Schönfuß-Hahm, Nico Samuel Wobeser und Julian Hartmann vom SFC Stern 1900 zum Verein. Fin Frederik Slabon kommt vom MTV Frellstedt, Jonas Kwast vom SV Viktoria Potsdam, Magnus Paul vom SV Babelsberg 03 II und Lukas Macziewski vom Lichtenrader BC 1925.

Stabilität

Von seinen Neuzugängen hat Reimann bislang einen positiven Eindruck.

„Unsere Neuzugänge bringen die notwendige Stabilität mit, was wir dringend benötigen!“

Keine Veränderungen

Bei der Kaderplanung zeichnet sich nach aktuellem Stand keine weitere Bewegung ab. Weitere Zugänge sind ebenso wenig vorgesehen wie Abgänge. Christof Reimann sagt:

„Ich denke, wir werden keinen weiteren Spieler dazu nehmen und auch keinen mehr abgeben!“

Stärken

Der Ludwigsfelder FC sieht sich vor allem in der Breite gut aufgestellt.

„Wir sind sehr ausgeglichen in der Breite! Die absolute Stärke ist der Zusammenhalt und die Physis!“

Damit nennt Reimann zwei Eigenschaften, die seine Mannschaft durch die Saison tragen sollen.

Saisonziel

Bei der Zielsetzung bleibt der Trainer klar. Der Ludwigsfelder FC will sich in der oberen Hälfte der Tabelle behaupten.

„Wir wollen auf einem einstelligen Tabellenplatz landen", betont er.

Favoriten

Bei der Frage nach den Favoriten auf die Meisterschaft nennt der Coach drei Mannschaften: „Ahrensfelde, Schöneiche und Potsdam.“

Saisonstart

Zum Auftakt geht es für den Ludwigsfelder FC darum, möglichst schnell Erfolgserlebnisse zu sammeln. Die Erwartungen an den ersten Spieltag sind entsprechend eindeutig:

„Wir wollen einen guten Saisonstart haben und mit einem Erfolg starten", behauptet der Trainer.