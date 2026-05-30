„Wir wollen auf den fünften Sieg in Folge schielen“

– Foto: Lea Bindewald

Vier Siege in Serie, die magische Marke von 40 Punkten vor Augen und bereits erste Planungen für die kommende Saison: Für den VfB Fallersleben II geht es vor dem Heimspiel gegen den SV Gifhorn zwar nicht mehr um Auf- oder Abstieg, an Motivation mangelt es der Mannschaft von Trainer Cedric Wienhold dennoch nicht.

Der Druck ist weg, die Ziele bleiben. Wenn der VfB Fallersleben II am Sonntag die SV Gifhorn empfängt, treffen zwei Mannschaften aus dem gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga Braunschweig 1 aufeinander. Die Gifhorner reisen als Tabellensiebter mit 42 Punkten an, die Gastgeber belegen mit 37 Zählern Rang zehn. Für beide Teams geht es sportlich um nicht mehr allzu viel, doch insbesondere die Fallersleber wollen ihre starke Schlussphase fortsetzen.

Vier Siege in Folge hat der Aufsteiger zuletzt eingefahren und gehört damit aktuell zu den formstärksten Mannschaften der Liga. Entsprechend selbstbewusst blickt Trainer Cedric Wienhold auf die bevorstehende Aufgabe. „Jetzt haben wir halt eine andere Situation, es geht um nichts mehr in der Liga. Ich denke, das wird man Sonntag auch wieder so ein Stück weit merken“, sagt der Coach.

Ganz vergessen ist allerdings das Hinspiel nicht. Damals unterlag der VfB beim SV Gifhorn mit 1:2. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Dorent Berisha in der 74. Minute erzielte Jona Campe vier Minuten vor Schluss den Siegtreffer für die Gastgeber. Die Niederlage ist Wienhold noch in Erinnerung geblieben. „Im Hinspiel haben wir da knapp 2:1 verloren, was für uns sehr bitter war, weil wir dort in der 86. Minute das Gegentor zum 2:1 gekriegt haben. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns sehr über das Ergebnis geärgert, weil uns auch zu dem Zeitpunkt einfach ein Punkt gut getan hätte.“

Inzwischen hat sich die Ausgangslage deutlich verändert. Die Fallersleber können befreit aufspielen, wollen die Saison aber keineswegs austrudeln lassen. „Wir haben uns aber trotzdem als Ziel gesetzt, auf den fünften Sieg in Folge zu schielen. Den wollen wir ein bisschen in Angriff nehmen. Wir wollen eine richtig gute Endphase hinlegen“, betont Wienhold.

Dabei hat sich die Mannschaft intern noch eine besondere Marke gesetzt. „Im Idealfall noch mit Sonntag dann eingerechnet sechs Punkte zu holen. Wir haben uns als Team so eine magische Zahl von 40 Punkten gesetzt. Dazu fehlen uns noch drei, die wollen wir schnellstmöglich erreichen.“

Neben den Ergebnissen richtet sich der Blick bereits auf die kommende Spielzeit. Der Trainer kündigt an, den verbleibenden Saisonverlauf auch für personelle und taktische Tests nutzen zu wollen. „Wir werden aber trotzdem schauen, dass wir auch jetzt weiterhin den Jungs ein bisschen Spielzeit geben, die so ein bisschen weniger Spielzeit während der laufenden Saison hatten“, erklärt Wienhold. Zudem wolle man „ein paar Sachen ausprobieren, die wir uns schon mal so ein bisschen für die neue Saison vorstellen“.

Im Mittelpunkt steht dabei auch, die letzten Wochen ohne weitere Ausfälle zu überstehen. „Wir wollen aber halt einfach hauptsächlich verletzungsfrei bleiben. Wir wollen ein bisschen schauen, dass wir die Sachen im richtigen Spielbetrieb einfach umsetzen, die wir jetzt im Training uns neu als Aufgabe angenommen haben.“

Für Rückenwind sorgt der jüngste 3:1-Erfolg beim VfR Wilsche-Neubokel. Kevin Schäfer brachte den VfB mit zwei frühen Treffern auf Kurs, ehe Ole Bassek in der Schlussminute alles klar machte. Doch auch der SV Gifhorn reist mit breiter Brust an. Die Mannschaft feierte zuletzt einen bemerkenswerten 5:2-Erfolg gegen den Tabellenzweiten SSV Vorsfelde II und unterstrich damit ihre Offensivqualitäten.

Trotz aller sportlichen Ziele steht für Wienhold vor allem die besondere Atmosphäre der letzten Saisonwochen im Vordergrund. Nach dem gesicherten Klassenerhalt kann der Trainer die Spiele erstmals ohne großen Druck genießen. Die Sorgen sind verschwunden, geblieben ist der Ehrgeiz, die starke Serie fortzusetzen, die 40-Punkte-Marke zu knacken und sich für die bittere Hinspielniederlage gegen den SV Gifhorn zu revanchieren.