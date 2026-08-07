„Wir wollen auch das erste Heimspiel erfolgreich gestalten“

– Foto: Danny Taubert

Der erste Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 führt den KSV Vahdet Salzgitter am Sonntag um 15 Uhr auf den eigenen Platz. Zu Gast ist BV Germania Wolfenbüttel. Beide Teams gehen mit einem Erfolgserlebnis aus der vergangenen Woche in den Saisonstart: KSV Vahdet Salzgitter setzte sich im Bezirkspokal mit 3:1 gegen den SV Wendessen durch, während BV Germania Wolfenbüttel mit einem 5:1-Erfolg gegen FC Viktoria Thiede ebenfalls die nächste Pokalrunde erreichte.

In der vergangenen Bezirksliga-Saison belegte KSV Vahdet Salzgitter den zehnten Tabellenplatz. 40 Punkte aus 30 Spielen standen am Ende zu Buche, dazu ein Torverhältnis von 56:62. Nun beginnt die Bilanz wieder bei null. Zum Auftakt bietet sich Vahdet vor heimischem Publikum die Chance, direkt die ersten Punkte zu sammeln.

Nach den vergangenen Vorbereitungswochen blickt Trainer Yasin Bayrakdar mit Vorfreude auf den Saisonstart. „Nach einer intensiven und erfolgreichen Vorbereitung startet unsere Mannschaft voller Vorfreude in die neue Ligasaison.“ Die Mannschaft habe die Trainingszeit genutzt, um sich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten.

Dabei war der Pokalauftakt gegen SV Wendessen ein erster Schritt in die Pflichtspielphase. „Der Einzug in die nächste Pokalrunde durch den Sieg gegen den SV Wendessen hat zusätzliches Selbstvertrauen gegeben“, sagt Bayrakdar. Dieses Gefühl möchte die Mannschaft nun auch mit in die Liga nehmen: „Mit diesem positiven Rückenwind wollen wir auch das erste Heimspiel erfolgreich gestalten.“

Für die neue Saison setzt KSV Vahdet Salzgitter auf klare Grundsätze im eigenen Spiel. Bayrakdar sieht dabei vor allem die Haltung der Mannschaft als entscheidenden Faktor: „Im Mittelpunkt stehen dabei unsere klare Spielidee und unsere Werte: Disziplin, Einsatz und mannschaftlicher Zusammenhalt.“

Zum Auftakt vor heimischer Kulisse soll auch die Unterstützung von außen helfen. „Mit großer Motivation und der Unterstützung unserer Zuschauer möchten wir erfolgreich in die Saison starten“, erklärt der Trainer.

Mit BV Germania Wolfenbüttel wartet nun eine Mannschaft, die ebenfalls mit einem deutlichen Pokalsieg in die neue Saison gestartet ist. Am Sonntag um 15 Uhr entscheidet sich, welches Team den Schwung aus der Vorbereitung und dem Pokal auch in die ersten Bezirksliga-Punkte umwandeln kann.