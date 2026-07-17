„Wir wollen attraktiven und fairen Fußball spielen“

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Im FuPa-Teamcheck blickt Levent Bayram, Trainer von Tuna Spor Echterdingen in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen, auf einen erfolgreichen Aufstieg zurück. Nach einem großen personellen Umbruch steht nun zunächst das Zusammenfinden der neu formierten Mannschaft im Mittelpunkt. Gleichzeitig feiert der Verein in der kommenden Saison sein 50-jähriges Bestehen.

Nach der Saison 2025/2026 überwiegt bei Tuna Spor Echterdingen die Freude über den sportlichen Erfolg. Der Aufstieg bildet die Grundlage für die neue Spielzeit, gleichzeitig weiß der Verein, dass die Herausforderungen nun größer werden.

Mit dem Erfolg allein möchte sich der Trainer jedoch nicht zufriedengeben. Der Neustart des vergangenen Jahres habe wichtige Erkenntnisse geliefert.

„Durch den Neustart letztes Jahr wissen wir, wo wir uns jetzt gezielt verbessern müssen.“

Diese Erfahrungen sollen helfen, die Mannschaft für die kommenden Aufgaben in der Kreisliga A2 weiterzuentwickeln.

Vorbereitung im Zeichen des Umbruchs

Die Vorbereitung auf die neue Saison steht ganz im Zeichen einer neu zusammengestellten Mannschaft. Nach den personellen Veränderungen geht es zunächst darum, als Team zusammenzufinden.

„Das größte Highlight in der Vorbereitung wird sein, dass wir uns nach dem Umbruch erst einmal wieder als Mannschaft finden müssen. Das ist sicherlich keine einfache Aufgabe, aber gleichzeitig auch eine spannende Herausforderung. Wir wollen als Team zusammenwachsen und eine neue Basis schaffen.“

Neben der sportlichen Arbeit wartet auf den Verein noch ein weiterer besonderer Moment.

„Ein weiteres Highlight ist natürlich unser 50-jähriges Vereinsjubiläum. Zum Ende der Saison möchten wir das gemeinsam mit dem Verein und unseren Fans gebührend feiern. Der Vorstand ist bereits dabei, dafür etwas Besonderes auf die Beine zu stellen.“

Damit soll nicht nur die sportliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen, sondern auch das Vereinsleben und das gemeinsame Feiern eines besonderen Meilensteins.

Mannschaft steht im Vordergrund

Einen einzelnen Spieler oder eine besondere Entwicklung möchte Levent Bayram bewusst nicht hervorheben.

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Für den Trainer steht die Mannschaft als Ganzes im Mittelpunkt. Nach dem Umbruch ist es wichtiger, dass sich das gesamte Team gemeinsam entwickelt und schnell zueinander findet.

Attraktiver Fußball und frühzeitiger Klassenerhalt

Die Zielsetzung für die neue Saison formuliert Levent Bayram klar. Dabei geht es nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um die Art und Weise, wie seine Mannschaft auftritt.

„Unsere Zielsetzung für die neue Saison ist ganz klar: Wir wollen attraktiven und fairen Fußball spielen. Nach dem großen Umbruch müssen wir uns als Mannschaft erst finden. Wenn die Harmonie im Team stimmt, bin ich überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen können. Erfolgreich bedeutet für uns, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben und den Zuschauern einen Fußball zu bieten, den sie gerne sehen. Uns ist aber bewusst, dass die Kreisliga A2 eine sehr starke Staffel ist, in der es keine einfachen Gegner gibt.“

Der Trainer verbindet den sportlichen Anspruch mit einer realistischen Einschätzung der Liga. Nach dem Aufstieg soll sich die Mannschaft zunächst in der neuen Spielklasse etablieren und möglichst früh nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.

Ausgeglichene Liga ohne klaren Favoriten

Im Meisterschaftsrennen möchte sich Levent Bayram bewusst nicht auf einen Favoriten festlegen.

„Einen klaren Meisterschaftsfavoriten kann ich in dieser Staffel nicht nennen. Die Kreisliga A2 ist sehr ausgeglichen und stark besetzt. Es gibt eigentlich keine schlechte Mannschaft, deshalb kann an einem guten Tag jeder jeden schlagen.“

Für den Trainer spricht genau diese Ausgeglichenheit für die Qualität der Liga.

Nahezu komplett neuer Kader

Auch personell hat sich bei Tuna Spor Echterdingen in den vergangenen Wochen viel verändert. Die Mannschaft geht mit einem nahezu vollständig neu zusammengestellten Kader in die Saison.

„Bei uns hat sich im Sommer einiges verändert. Einen Überblick über alle Zu- und Abgänge gibt es im FuPa-Kader. Insgesamt hat sich unsere Mannschaft nahezu komplett neu formiert. Wir gehen mit einem 24-Mann-Kader, darunter drei Torhüter, in die neue Saison.“

Auch an der Seitenlinie gibt es Veränderungen.

„Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen: Ich, Levent Bayram, werde das Traineramt übernehmen. Unterstützt werde ich an der Seitenlinie von Salim Aydin sowie unserem Torwarttrainer Burak Yıldırım. Zudem stehen wir kurz vor der Verpflichtung eines Athletiktrainers. Sobald alles final ist, werden wir ihn offiziell vorstellen.“

Damit soll das Trainerteam breiter aufgestellt werden und die Mannschaft bestmöglich begleiten.

Klare Haltung zur Zeitspiel-Regel

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft überzeugt Levent Bayram vor allem eine Maßnahme gegen Zeitspiel.

„Ich finde die neue Regel gegen Zeitspiel gut. Dass behandelte Feldspieler nach einer Verletzungsunterbrechung für mindestens eine Minute das Spielfeld verlassen müssen, sorgt für mehr Spielfluss und Fairness.“

Aus Sicht des Trainers stärkt diese Regel den Spielfluss und trägt zu einem faireren Spiel bei.

Auch im Vorstand gibt es Veränderungen

Nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Verein hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan.

„Ja, im Vorstand gibt es Veränderungen. Die Strukturen wurden gezielt angepasst, um den Verein weiterzuentwickeln und zukunftsfähig aufzustellen. Jetzt gilt es, diese Umstrukturierungen gemeinsam erfolgreich umzusetzen.“

Damit befindet sich Tuna Spor Echterdingen nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch in einer Phase der Weiterentwicklung – mit dem Ziel, die Weichen für die Zukunft erfolgreich zu stellen.