"Wir wollen attackieren" - Dinklage empfängt Schüttorf

Trainer Tobias Langemeyer blickt mit Vorfreude auf die Begegnung: „Wir werden befreit aufspielen, wollen unser Konzept umsetzen und einen geilen Nachmittag mit hoffentlich vielen Zuschauern erleben.“ Dabei ist die Marschroute klar: „Wir wollen attackieren.“

Die Ausgangslage ist für Dinklage dennoch herausfordernd. „Wir haben nichts zu verlieren in den kommenden Wochen“, betont Langemeyer mit Blick auf das Programm. Gleichzeitig sieht er darin auch eine Chance: „Auf uns warten absolute Top Teams und darauf freuen wir uns.“ Nach dem Spiel am morgigen Sonntag warten mit Papenburg, Mühlen und Garrel drei absolute Titelkandidaten auf den TVD.

Die jüngsten Duelle zwischen beiden Teams verliefen stets ausgeglichen. In den letzten fünf Spielen wechselten sich die Siege ab. Das Hinspiel konnte Schüttorf knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Nach der Logik wäre Dinklage wieder mit einem Dreier an der Reihe.