„Wir wollen angreifen“ – Bogdan Komorowski über die Ziele der SSVg Bogdan Komorowski spricht im Interview mit den vereinseigenen Medien auf YouTube über die kommende Oberliga-Saison und die Zugänge der SSVg Velbert. von Linus Bien · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Bogdan Komorowski über die kommende Oberliga-Spielzeit. – Foto: Jochen Classen

Bogdan Komorowski spricht in den vereinseigenen Medien auf YouTube vor dem ersten Oberliga-Spieltag, bei dem es für die SSVg Velbert im Bergischen Duell gegen den Wuppertaler SV geht, über die Vorbereitung, die Neuzugänge und seine allgemeine Einschätzung zur kommenden Spielzeit. Am Mittwoch (12. August, 18 Uhr) sind unterdessen die Profis von Borussia Mönchengladbach zum finalen Test in der IMS Arena zu Gast.

Eine namenhafte Oberliga, die Freude bereiten wird Dass ein Regionalliga-Absteiger in der Folgesaison in der Oberliga oben mitspielen will, liegt wohl in der Natur des Sports. Bogdan Komorowski, der in seine zweite Spielzeit mit den Velbertern geht, unterstreicht diesen Anspruch: „Wir wollen angreifen, wir wollen da weitermachen, wo wir letzte Saison aufgehört haben. Nach vorne spielen, offensiv spielen, hungrig sein, siegen wollen“, erklärt Komorowski. Und mittlerweile ist auch klar, dass diese Oberliga 2026/27 wohl zu den besten und namhaftesten der Nation gehört. Und genau darauf hat der 40-jährige Übungsleiter richtig Lust: „Wir müssen die Oberliga annehmen, das ist eine geile Oberliga mit sehr viel Tradition und vielen Mannschaften, die oben angreifen werden. Wir wollen das auch und da zählt es von Tag 1 an.“

Die Vorbereitung der SSVg Velbert lief mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen bisher wechselhaft. Das erste Pflichtspiel am vergangenen Samstag (8. August) im Niederrheinpokal beim ESC Rellinghausen gewann der Oberligist problemlos mit 5:0. Rückblickend auf die Vorbereitung sind es vor allem die Neuzugänge, die diese durchwachsenen Leistungen erklären könnten: „Wir hatten einige neue, hungrige Spieler, die dazugekommen sind, plus erfahrene Spieler, damit das Ganze zu einer Einheit wird. Wir haben es als Verein geschafft, viele, viele Spieler langfristig an den Verein zu binden und als Einheit zusammenzubleiben“, so Komorowski über die Kaderzusammenstellung. Erst Highlight-Testspiel dann Oberliga-Kracher

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Und jetzt geht es „Schlag auf Schlag“, wie der Velberter Coach es im Interview selbst sagt. Am Mittwoch (12. August, 18 Uhr) ist Bundesligist Borussia Mönchengladbach zu Gast in der IMS Arena, um einen letzten Test zu absolvieren. Denn auch für „die Fohlen“ geht es in gut anderthalb Wochen beim TSV Schott Mainz im DFB-Pokal so richtig los.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert Wuppertaler SV Wuppertaler SV 15:00 PUSH