Nach der Pokalniederlage in Holzhausen und der Wiedergutmachung gegen Neckarsulm soll nun die nächste stabile Leistung folgen. Soyudogru formuliert klar, worauf es in Pforzheim ankommen wird: „Wir wollen an die Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen, müssen aber noch konsequenter in der Rückwärtsbewegung sein. Wichtig wird sein, von Beginn an präsent zu sein, die Zweikämpfe anzunehmen und gleichzeitig unsere spielerischen Lösungen nach vorne zu nutzen.“

Knapper Sieg im Hinspiel



Das Hinspiel gegen den CfR Pforzheim konnte der FV Ravensburg am 27. September mit 1:0 für sich entscheiden. Soyudogru sagt folgendes dazu: „Das war ein enges Spiel, in dem wir sehr diszipliniert verteidigt haben. Wir haben wenig zugelassen und unsere Chance konsequent genutzt. Wir müssen gegen Pforzheim wieder über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen und über 90 Minuten konzentriert bleiben.“

Selbstvertrauen mitnehmen, aber nicht nachlassen

Der Sieg gegen Türkspor Neckarsulm hat der Mannschaft neues Selbstvertrauen gegeben. Für den Trainer ist dieser psychologische Effekt wichtig, aber nicht ausreichend. „Das ist extrem wichtig. Selbstvertrauen spielt im Fußball eine große Rolle. Wir wollen dieses positive Gefühl mitnehmen, dürfen uns aber nicht darauf ausruhen. Entscheidend ist, dass wir die gleiche Intensität und den gleichen Fokus wieder auf den Platz bringen.“

Pforzheim mit gefährlicher Offensive

Die Aufgabe in Pforzheim wird nicht leichter. Der Gegner kommt mit einem klaren 5:0-Auswärtssieg in Denzlingen im Rücken. Soyudogru sieht die Stärken der Gastgeber vor allem im Offensivspiel. „Wir erwarten eine offensivstarke Mannschaft, die mutig nach vorne spielt und viele Spieler in die Angriffe einbindet. Ihre größte Stärke liegt klar im Spiel nach vorne. Sie haben einige Spieler, die über große individuelle Qualität in der Offensive verfügen. Da müssen wir besonders aufmerksam sein.“

Fragezeichen um Nicolas Jann

Personell bleibt die Lage vor dem Spiel weitgehend stabil, auch wenn es kleinere Unsicherheiten gibt. „Soweit ist alles in Ordnung. Nach der englischen Woche haben wir den einen oder anderen angeschlagenen Spieler, aber ich denke, dass sie bis Samstag fit sind und für uns eine Option darstellen“, sagt Soyudogru.

Besonderes Augenmerk gilt Co-Spielertrainer Nicolas Jann, der zuletzt am 15. März auf dem Platz stand. Soyudogru beschreibt dessen Status vorsichtig: „Er ist auf einem guten Weg, aber wir müssen von Tag zu Tag schauen. Natürlich merkt man seine Erfahrung und Präsenz auf dem Platz, sowohl spielerisch als auch als Führungsspieler. Sein Fehlen ist spürbar, aber die Mannschaft versucht, das gemeinsam aufzufangen.“

Der Cheftrainer kehrt an die Seitenlinie zurück

Ein weiterer Punkt der Woche betrifft den Trainer selbst. „FV Cheftrainer Rahman Soyudogru darf nach seiner Sperre wieder coachen“, heißt es in der Pressemitteilung des FV Ravensburg. In einer Phase mit drei fordernden Spielen binnen weniger Tage ist auch das ein nicht unwichtiger Faktor.