„Wir wollen alles in die Waagschale werfen“

– Foto: Marcel Eichholz

Der RSV Göttingen empfängt die SG Lenglern zu einem direkten Duell im oberen Mittelfeld der Bezirksliga Braunschweig 4. Beide Mannschaften trennen vor dem Spiel lediglich wenige Nuancen und beide kommen mit unterschiedlichen Vorzeichen in eine Partie, die für die Tabellenkonstellation noch einmal erhebliche Bedeutung besitzt.

Mit jeweils 39 Punkten liegen der RSV Göttingen und die SG Lenglern unmittelbar nebeneinander auf den Plätzen vier und fünf.

Der RSV Göttingen musste sich zuletzt beim SV Rotenberg mit einem 1:1 begnügen. Pomper brachte die Mannschaft früh in Führung, ehe Hetterscheidt im zweiten Durchgang ausglich. Trotz des Punktverlusts bleibt der RSV im oberen Tabellenbereich positioniert und will im letzten Heimspiel der Saison noch einmal ein klares Zeichen setzen.

Trainer Lasse Ahl richtet den Blick dabei vor allem auf die personelle Situation seiner Mannschaft. „Wir haben momentan einige personelle Einschränkungen, die wir kompensieren müssen“, erklärt der Coach. Dennoch formuliert er die Zielsetzung unmissverständlich: „In unserem letzten Heimspiel für diese Saison wollen wir alles in die Waagschale werfen, was wir noch haben, und drei Punkte holen.“

Mit der SG Lenglern erwartet der RSV einen Gegner, den Ahl sehr klar charakterisiert. „Mit Lenglern kommt eine sehr robuste und energetische Mannschaft zu uns“, sagt der Trainer.

Allerdings offenbarte die jüngste Partie gegen die SG Niedernjesa v.1925 auch die aktuelle Anfälligkeit der Lenglerner, die mit 60 Gegentoren die viertschlechteste Defensive der Liga stellen. Nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand kämpfte sich die Mannschaft eindrucksvoll zurück und glich durch Psotta zum 3:3 aus, kassierte jedoch in der Nachspielzeit noch das entscheidende 3:4. Vor dieser Niederlage war die SG Lenglern allerdings vier Spiele ohne Niederlage.

Das Hinspiel verlief ebenfalls spektakulär. Damals gewann Lenglern mit 3:2, nachdem der RSV früh durch Perczynski in Führung gegangen war. Drazic antwortete praktisch im Gegenzug, später trafen Psotta und Armbrecht für Lenglern. Besonders bitter für den RSV: Der entscheidende Treffer fiel erst in der 90. Minute.

Vor dem Rückspiel geht es nun nicht mehr nur um Revanche, sondern auch um die Frage, wer sich im engen oberen Mittelfeld besser positionieren kann. Der Abstand zwischen Rang vier und Platz sechs beträgt lediglich einen Punkt. Jeder Erfolg verändert die Ausgangslage unmittelbar.

Der RSV Göttingen setzt dabei vor allem auf Mentalität und Heimstärke, trotz personeller Einschränkungen. Die SG Lenglern wiederum will nach der späten Niederlage gegen Niedernjesa eine Reaktion zeigen und ihre offensive Qualität erneut auf den Platz bringen.