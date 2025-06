"Wir wollen alle irgendwann mal nach England"

Die Fußball-Saison 2024/2025 ist fast beendet. Demzufolge sind alle Entscheidungen gefallen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der SSV Grün-Weiß Plessa hat es geschafft. Nach einer Saison voller Energie, Wendepunkte und harter Arbeit sichert sich das Team die Vizemeisterschaft in der 1. Kreisklasse West Südbrandenburg – und steigt in die Kreisliga auf. Eine Geschichte vom Wandel, von mentaler Stärke und vom festen Glauben an sich selbst.

"Es wurde ordentlich gefeiert" Als der Aufstieg feststand, kannte die Freude bei Spielern, Trainern und Anhängern keine Grenzen mehr. „Ja es wurde ordentlich gefeiert“, berichten die Trainer Johannes Menz und Angelo Schöne gegenüber FuPa rückblickend, „auch wenn wir gerne zwei Punkte mehr gehabt hätten für den ersten Platz.“ Ein ehrgeiziger Kommentar, der zeigt: In Plessa ist man angekommen – aber längst nicht am Ende.

Neue Energie mit großem Effekt

Einen zentralen Faktor für den Erfolg sieht Menz in der eigenen Arbeit. „Ich habe das Team mit meinem Trainerkollegen Angelo Schöne in der Rückrunde 2024/2025 übernommen. Wir haben viel Energie und Zeit in unser Team gesteckt.“ Was dabei entstand, war ein Kollektiv, das sich dem Fußball verschrieb – und der Liga den Kampf ansagte.

"Kampfgeist – bis zum Schluss"

Dass Plessa zu Recht unter den besten Teams der Liga landete, hat vor allem mit der Einstellung auf dem Platz zu tun. „Kampfgeist, auch wenn wir zu Beginn des Spiels einmal hintenlagen und bis zum Schluss gekämpft haben, um jeden Punkt zu holen“, beschreiben die Trainer die Seele ihrer Mannschaft. „Auch, dass wir nach zwei harten Niederlagen gegen Doberlug-Kirchhain und Gräfendorf noch härter zurückkamen.“

Abschlussfahrt? England ist das Ziel

Auch wenn konkrete Reisepläne noch fehlen, ist die Richtung klar: „Wir wollen alle irgendwann mal nach England“, sagen Menz und Schöne. Noch steht keine konkrete Abschlussfahrt an – aber der Wille, diesen Erfolg zu feiern, ist da.

Zwei Neue, Hoffnung auf mehr

In Sachen Personal stellt Plessa bereits die ersten Weichen für die Zukunft. „Wir konnten schon zwei Neuzugänge für die nächste Saison sichern“, berichten die Trainer. „Wir hoffen jedoch noch auf weitere Unterstützung.“ Der Kader soll wachsen – und mit ihm die Möglichkeiten für die kommende Spielzeit.

"Klassenerhalt ist das oberste Ziel"

Für die Saison 2025/2026 lautet das Ziel unmissverständlich: „An oberster Stelle steht der Klassenerhalt, alles andere ist Bonus.“ Eine klare Marschrichtung für einen Verein, der weiß, wo er herkommt – und der gerade erst begonnen hat, seine Geschichte neu zu schreiben.

Der SSV Grün-Weiß Plessa steht für Veränderung, für Teamgeist und für einen Aufbruch. Vizemeister – und verdienter Aufsteiger.