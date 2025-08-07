Als rundum gelungen kann aus Essinger Sicht der Saisonauftakt gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen bezeichnet werden. Die Mannschaft zeigte einerseits, dass sie topfit ist, andererseits war es auch fußballerisch ein richtig gutes Spiel. Gegen einen tiefstehenden Gegner agierten die Essinger geduldig und flexibel im Spielaufbau, erspielten sich ein klares Übergewicht und gewannen die Partie am Ende hochverdient.

Offensivstarke Villinger

Am zweiten Spieltag wartet mit dem FC 08 Villingen nun ein anderer Gegner: "Sie spielen extrem guten Offensivfußball, schnörkellos und direkt nach vorne", sagt Simon Köpf über den Regionalliga-Absteiger, der zum Auftakt spektakulär nach einem 0:3-Rückstand mit 4:3 gegen Reutlingen gewinnen konnte. Zweifacher Torschütze dabei: Marcel Sökler. Den 34-jährigen Stürmer bezeichnet Köpf als "absoluten Ausnahmespieler der Liga". Essingens Coach rechnet mit einem offensiv ausgerichteten Gegner, der mit dieser Spielweise immer geföhrlich sei, aber auf der anderen Seite auch defensiv Räume anbieten könnte.

Essingen will mutig auftreten

Köpf möchte von seiner Mannschaft trotz eines dieses Mal höher pressenden Gegners mutigen Fußball sehen: "Wir wollen aktiv sein, uns trauen Fußball zu spielen." Die Chancen auf einen Coup in Villingen schätzt der 38-Jährige wie folgt ein: "Wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir mit dem Gegner mithalten. Wir brauchen aber einen verdammt guten Tag."

Nicht mitwirken kann dabei Julian Biebl, der sich gegen Bissingen einen Kapselriss im Sprunggelenk zugezogen hat. Noch fraglich ist, ob Patrick Funk wieder eine Option für einen Einsatz sein könnte.