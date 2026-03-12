"Wir wissen wie wir sie schlagen können"

Seit Ronny Schneider das Traineramt übernommen hat, zeigt die Formkurve der Weimarer klar nach oben. Für Manuel Staatz liegt das vor allem an der Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. „Prinzipiell ist die Zusammenarbeit – und da spreche ich für die ganze Mannschaft – sehr positiv“, erklärt der Stürmer. „Es ist der langersehnte neue Impuls durch die Mannschaft gegangen und jeder möchte und musste sich neu beweisen.“ Besonders hebt er den menschlichen Umgang des Trainers hervor: „Der Trainer ist sehr menschenorientiert, womit er alle von uns gleichermaßen integriert.“ Ein wichtiger Baustein für den Aufschwung sei auch die Vorbereitung gewesen, selbst wenn sie nicht ganz reibungslos verlief. „Es wurde großer Fokus auf die Teamchemie gesetzt, welche man mittlerweile erkennbar präsentieren konnte.“ Schlechte Hinrunde gleich kleine Brötchen Durch die starke Form der letzten Wochen hat sich der SC 1903 Weimar wieder in die Nähe der Tabellenspitze geschoben. Dennoch bleibt Staatz bewusst vorsichtig. „Aufgrund unserer durchwachsenen Hinrunde dürfen wir nur kleine Brötchen backen“, betont er. Statt auf die Konkurrenz zu schauen, setzt die Mannschaft auf einen klaren Plan: „Wir haben uns vorgenommen, die Rückrunde mit einem anderen Gesicht anzugehen und konzentriert Woche für Woche unser Potenzial abzurufen. Wir schauen nur auf uns.“

19 Tore und trotzdem Teamplayer Mit 19 Treffern gehört Manuel Staatz zu den gefährlichsten Angreifern der Liga. Doch der Torjäger stellt klar, dass seine Statistik ohne die Mannschaft nicht möglich wäre. „Meine Treffer widme ich klar der Mannschaft, das ist eine Kollektivzahl“, sagt er. „Auf meiner Position ist klar, welche Aufgabe ich habe, somit möchte ich mich persönlich gar nicht so in den Vordergrund rücken.“ Ganz ohne persönliche Ziele geht es aber natürlich nicht. „Weiterhin möchte ich noch mehr Tore schießen – daran arbeite ich.“ Eine besondere Motivation hat seine Saison außerdem: Nach einer schweren Verletzung will er endlich wieder eine komplette Spielzeit absolvieren. „Ich möchte bei Weimar seit meinem Wechsel eine Saison durchspielen, was mir in den letzten zwei Jahren aufgrund meiner Kreuzbandverletzung leider nicht gelungen ist.“

