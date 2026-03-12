"Wir wissen wie wir sie schlagen können"

Ein Spieler, der in dieser Partie besonders im Mittelpunkt stehen wird, ist SC-Stürmer Manuel Staatz. Mit bereits 19 Saisontoren spielt der Angreifer die beste Spielzeit seiner bisherigen Laufbahn – und dennoch bleibt er betont mannschaftsdienlich. Im Gespräch blickt Staatz auf den Aufschwung seit dem Trainerwechsel, seine persönliche Entwicklung und das bevorstehende Duell mit dem Tabellenführer.
Seit Ronny Schneider das Traineramt übernommen hat, zeigt die Formkurve der Weimarer klar nach oben. Für Manuel Staatz liegt das vor allem an der Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. „Prinzipiell ist die Zusammenarbeit – und da spreche ich für die ganze Mannschaft – sehr positiv“, erklärt der Stürmer. „Es ist der langersehnte neue Impuls durch die Mannschaft gegangen und jeder möchte und musste sich neu beweisen.“ Besonders hebt er den menschlichen Umgang des Trainers hervor: „Der Trainer ist sehr menschenorientiert, womit er alle von uns gleichermaßen integriert.“ Ein wichtiger Baustein für den Aufschwung sei auch die Vorbereitung gewesen, selbst wenn sie nicht ganz reibungslos verlief. „Es wurde großer Fokus auf die Teamchemie gesetzt, welche man mittlerweile erkennbar präsentieren konnte.“
Durch die starke Form der letzten Wochen hat sich der SC 1903 Weimar wieder in die Nähe der Tabellenspitze geschoben. Dennoch bleibt Staatz bewusst vorsichtig. „Aufgrund unserer durchwachsenen Hinrunde dürfen wir nur kleine Brötchen backen“, betont er. Statt auf die Konkurrenz zu schauen, setzt die Mannschaft auf einen klaren Plan: „Wir haben uns vorgenommen, die Rückrunde mit einem anderen Gesicht anzugehen und konzentriert Woche für Woche unser Potenzial abzurufen. Wir schauen nur auf uns.“
Mit 19 Treffern gehört Manuel Staatz zu den gefährlichsten Angreifern der Liga. Doch der Torjäger stellt klar, dass seine Statistik ohne die Mannschaft nicht möglich wäre. „Meine Treffer widme ich klar der Mannschaft, das ist eine Kollektivzahl“, sagt er. „Auf meiner Position ist klar, welche Aufgabe ich habe, somit möchte ich mich persönlich gar nicht so in den Vordergrund rücken.“ Ganz ohne persönliche Ziele geht es aber natürlich nicht. „Weiterhin möchte ich noch mehr Tore schießen – daran arbeite ich.“ Eine besondere Motivation hat seine Saison außerdem: Nach einer schweren Verletzung will er endlich wieder eine komplette Spielzeit absolvieren. „Ich möchte bei Weimar seit meinem Wechsel eine Saison durchspielen, was mir in den letzten zwei Jahren aufgrund meiner Kreuzbandverletzung leider nicht gelungen ist.“
Mit Bad Berka wartet nun die aktuell stärkste Mannschaft der Liga. Staatz sieht den Gegner klar – aber auch die eigenen Chancen. „Bad Berka ist eine Mannschaft, die extrem von externen gut ausgebildeten Fußballern profitiert und daher seit den letzten Jahren großen Aufschwung erlebt hat“, analysiert er. „Dass sie es letzte Saison mit dem Spielermaterial nicht so weit geschafft haben wie dieses Jahr, war verwunderlich.“ Vor allem offensiv sieht er große Qualität beim Spitzenreiter: „Ihre Offensive ist ihre große Stärke.“ Gleichzeitig erkennt er aber auch Ansatzpunkte für Weimar: „Defensiv sind sie immer wieder anfällig – und das möchten wir ausnutzen.“ Am Ende könnte wie so oft im Derby die Tagesform entscheiden. „Fakt ist: Bei einem Derby geht es immer um Kleinigkeiten. Wir sind gut vorbereitet und optimistisch.“ Und Staatz erinnert daran, dass Weimar bereits gezeigt hat, wie man den Spitzenreiter schlagen kann: „Wir wissen, wie wir Bad Berka schlagen können, das haben wir schon mehrfach unter Beweis gestellt. Unsere mannschaftliche Geschlossenheit wird uns gut zu Gesicht stehen, da bin ich mir sicher.“