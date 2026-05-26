"Wir wissen, wie wir ihnen wehtun können" - Freie Turner vs Vorsfelde

Trainer Gian Luca Renner blickt mit Vorfreude auf die Partie. „Wir freuen uns, kurz vor Ende der Saison um den Einzug in ein Pokalfinale spielen zu dürfen“, sagte der FT-Coach vor dem Duell.

Gleichzeitig warnte Renner vor der aktuellen Form des Gegners. Vorsfelde habe „einen Lauf“ und seit dem Rückspiel Mitte Februar „kein Spiel mehr verloren“. Dennoch sieht der Trainer auch Chancen für seine Mannschaft: „Wir wissen um ihre Qualitäten, aber auch, wie wir ihnen wehtun können.“

So konnten die Braunschweiger in der laufenden Saison beide Spiele gegen den Tabellenführer der Landesliga gewinnen. Im Rückspiel Ende Februar hagelte es eine 0:4-Pleite für Vorsfelde. Danach blieb Vorsfelde zwölf Spiele in Serie ohne Niederlage. Zuletzt gewann der SSV mit 5:1 gegen Sülbeck/Immensen.

Die Freien Turner hingegen hatten ebenfalls einen Lauf, verloren zuletzt jedoch in der Stadtmeisterschaft und in der Liga mit 1:3 gegen Kästorf.

Auf dem Weg ins Halbfinale schalteten die Freien Turner den FC Ilsetal, den TSV Üfingen, Germania Lamme und den SC Hainberg aus. Nun kommt der erste Ligakonkurrent. Vorsfelde musste die Hürden FC Schwülper, SSV Kästorf-Warmenau, MTV Gifhorn und die SG Bergdörfer überstehen.

Anpfiff ist dann am morgigen Mittwoch um 19.00 Uhr.