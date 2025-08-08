"Wir wissen, wie schwer es wird" - Duell der Grün-Weißen in Firrel

Kadertechnisch sieht es dabei bei den Gästen eher suboptimal aus. Einige Spieler sind verletzt, im Urlaub oder privat verhindert. "Außerdem hat das intensive Pokalspiel Kräfte gekostet, sodass wir mit den Kräften haushalten müssen und auf einigen Positionen improvisieren werden." so Mühlen-Coach Andreas Hinrichs.

Letztendlich verlief das Pokalspiel allerdings erfolgreich. 3:2 gewann Mühlen gegen den Bezirksligisten Holdorf. In Firrel trifft Hinrichs mit seinem Team auf eine Mannschaft, die individuell gut bestückt ist. "Firrel ist individuell sehr stark besetzt, hat sich gut verstärkt und mit ihnen ist zu rechnen. Das hat das Spiel gegen Papenburg bereits gezeigt. Wir dürfen die individuelle Qualität in der Offensive beim Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen." so der Trainer der Gäste.

Dabei ist auch der Platz von Firrel nicht außer acht zu lassen: "In Firrel erwartet uns ein kleiner Platz, wo die Zuschauer eng am Spielfeld stehen. Es wird intensiv und zweikampflästig, sodass wir dagegen halten müssen. Im letzten Duell haben wir ordentlich auf die Mütze bekommen und wir wollen uns besser schlagen, um mindestens einen Punkt mitzunehmen, auch wenn Firrel der Favorit ist." so Hinrichs weiter.

Zwar war das Pokalspiel der Gäste gegen Holdorf nicht wirklich überzeugend, dennoch kamen die Grün-Weißen eine Runde weiter. "Wir fahren selbstbewusst hin, sind guter Dinge, wissen aber auch, wie schwer es werden wird." so Hinrichs abschließend.

Anpfiff ist am Sonntag um 15.00 Uhr