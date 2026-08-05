"Wir wissen, welche Qualität die Oberliga hat"

Dementsprechend ordnet der Coach die Ergebnisse der Testspiele richtig ein: „Die Ergebnisse der Testspiele waren vielleicht nicht immer so, wie man sie sich wünscht. In der Vorbereitung stehen für uns die Resultate jedoch nicht an erster Stelle. Unser Fokus lag darauf, möglichst schnell als Mannschaft zusammenzuwachsen, die vielen Neuzugänge zu integrieren und unsere Spielidee zu verinnerlichen. Gleichzeitig haben wir großen Wert auf die athletische Entwicklung gelegt. Mit Blick auf die Anforderungen der Oberliga haben wir intensiv an Fitness, körperlicher Robustheit und Zweikampfstärke gearbeitet.“

Das Trainerteam nutzte den zeitlichen Rahmen dennoch intensiv: „Wir hatten einen großen Kader zur Verfügung, konnten viele neue und vor allem junge Spieler integrieren und haben in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet.“

Zum Ende der Vorbereitungsphase ist die Begeisterung im Team spürbar: „Jetzt ist die Vorbereitung abgeschlossen und die Vorfreude ist groß. Wir können es kaum erwarten, dass die Saison beginnt und wir uns am Sonntag erstmals unter Wettkampfbedingungen in der NOFV-Oberliga Süd beweisen können.“

Gelungene Integration des Kaders

Bezüglich der Personalsituation zieht der Trainer ein durchweg positives Fazit. „Mit unseren Neuzugängen sind wir sehr zufrieden. Ein großer Teil der Spieler kommt aus der eigenen Nachwuchsarbeit und wurde im Verein ausgebildet. Dadurch verlief die Integration auf menschlicher Ebene nahezu reibungslos. Die Jungs kennen sich seit vielen Jahren, haben bereits gemeinsam gespielt und sind schnell wieder zu einer Einheit zusammengewachsen“, schildert Kloß die Situation im Team.

Auch die externen Verstärkungen haben sich bestens eingelebt: „Darüber hinaus haben wir auch einige externe Neuzugänge verpflichtet. Auch sie haben sich vom ersten Tag an hervorragend ins Team eingefügt und einen positiven Eindruck hinterlassen. Sie bringen zusätzliche Qualität und Erfahrung mit und haben das Niveau im Training spürbar angehoben. Insgesamt sind wir überzeugt, dass alle Neuzugänge unseren Kader bereichern und uns in der Oberliga weiterhelfen werden.“

Sachliche Haltung auf dem Transfermarkt

Was eventuelle weitere Bewegungen auf dem Transfermarkt betrifft, bewahrt der Verein Ruhe. „Wir halten die Augen grundsätzlich offen. Sollte sich noch eine interessante Möglichkeit ergeben, werden wir uns damit beschäftigen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es unter unseren Voraussetzungen nicht einfach ist, passende Spieler zu verpflichten. Deshalb arbeiten wir in erster Linie mit dem Kader, den wir aktuell zur Verfügung haben. Sollte sich dennoch etwas ergeben, schließen wir einen weiteren Neuzugang nicht aus“, stellt der Trainer klar.

Auf der Abgangsseite ist ebenfalls eindeutig: „Stand heute deutet nichts darauf hin, dass uns noch ein Spieler verlassen wird. Wir gehen davon aus, dass wir mit unserem aktuellen Kader in die Saison starten und freuen uns darauf, gemeinsam die Herausforderung Oberliga anzugehen.“

Starke Identifikation und fußballerische Basis

Als wesentliche Fundamente für die neue Spielzeit benennt Kloß die Mentalität und die fußballerische Ausbildung seiner Akteure. „Unsere Mannschaft zeichnet vor allem ihre große Lernbereitschaft und Wissbegierde aus. Wir haben einen sehr jungen Kader, der sich täglich weiterentwickeln möchte und bereit ist, neue Inhalte anzunehmen und umzusetzen. Dadurch herrscht eine hohe Dynamik innerhalb der Mannschaft“, erklärt der Trainer.

Die Basis dafür liegt häufig in der eigenen Region: „Hinzu kommt, dass ein Großteil der Spieler eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen hat – viele haben die Sportschule in Frankfurt durchlaufen. Deshalb verfügen wir über eine gute technische und taktische Basis, auf der wir weiter aufbauen können.“

Ein wichtiger Aspekt bleibt zudem die regionale Verbundenheit: „Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Identifikation mit dem Verein und der Region. Viele Spieler kommen aus Frankfurt oder dem direkten Umfeld und tragen das Vereinswappen mit Stolz. Das stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft zusätzlich. Natürlich braucht ein neu zusammengestellter Kader immer etwas Zeit, bis alle Abläufe und Automatismen perfekt funktionieren. Aber wir sind überzeugt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, eine starke Einheit zu formen.“

Klare Zielsetzung und Respekt vor dem Favoriten

Mit Blick auf das Saisonziel lässt der Aufsteiger keine Zweifel aufkommen und ordnet die Gegebenheiten realistisch ein. „Unser Saisonziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Als Aufsteiger gibt es für uns zunächst kein anderes Ziel. Das hat nichts mit Tiefstapelei zu tun, sondern entspricht der Realität. Wir wissen, welche Qualität die Oberliga hat, und genau dieser Herausforderung stellen wir uns“, betont Kloß.

Gleichzeitig zeigt die Mannschaft Ehrgeiz: „Unser Anspruch ist es, uns in der Liga zu etablieren, Woche für Woche konkurrenzfähig zu sein und den Nachweis zu erbringen, dass wir den Aufstieg verdient haben. Wenn wir dabei den einen oder anderen Favoriten ärgern und für die eine oder andere Überraschung sorgen können, nehmen wir das natürlich gerne mit. Im Mittelpunkt steht jedoch, die Klasse zu halten und den Verein langfristig in der Oberliga zu etablieren.“

Nach dem Meisterschaftsanwärter befragt, äußert sich der Coach eindeutig: „Für mich ist der ZFC Meuselwitz der klare Meisterschaftsfavorit. Als Absteiger aus der Regionalliga bringt der Verein die entsprechende Qualität, Erfahrung und auch den Anspruch mit, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Deshalb sehe ich den ZFC in dieser Saison ganz klar in der Favoritenrolle. Für mich führt der Weg zur Meisterschaft über den ZFC Meuselwitz.“