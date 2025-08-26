"Wir wissen, was wir können und wozu wir in der Lage sind"

Die ersten Wochen in der neuen Liga hatten es für den TSV in sich. Nach Niederlagen gegen RW Scheeßel, den FC Walsede und den FC Wörpetal steht die Mannschaft noch ohne Punkt da. Damit wird deutlich, wie hoch das Niveau in der Kreisliga ist. Dass es dort anspruchsvoller zugeht, war Gerken von vornherein bewusst. „Wir waren also nicht überrascht und wussten, was auf uns zukommt“, erklärte der Trainer gegenüber FuPa. Dass sein Team nach drei Spieltagen dennoch ohne Zähler dasteht, sei jedoch nicht der Anspruch gewesen. Besonders ärgerlich sei die Niederlage gegen den FC Walsede gewesen: „Das zu verlieren war total unnötig und überflüssig, hier wäre definitiv der erste Dreier drin gewesen.“ Auch gegen die Titelfavoriten RW Scheeßel und den FC Wörpetal habe man gute Chancen liegen gelassen.

Im Rückblick auf die ersten drei Partien sieht Gerken jedoch auch viele positive Entwicklungen. Er betonte, dass seine Spieler die neue Liga sofort angenommen hätten. „Das Bewusstsein, dass wir uns in dieser Liga anders verhalten müssen, war sofort bei jedem Spieler vorhanden“, so der Trainer. Auch die Bereitschaft, intensiver gegen den Ball zu arbeiten, sei klar erkennbar gewesen. Gleichzeitig habe sich gezeigt, dass kleine Fehler schneller bestraft werden und man weniger Chancen bekomme als noch in der Vorsaison.