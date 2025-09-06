„Wir wissen, was auf uns zukommt“: Kammerberg sieht sich für schwere Auswärtspartie gerüstet

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg wollen in der Tabelle weiter oben mitmischen. Dafür müssen sie aber die Goalgetter des SV Nord Lerchenau stoppen.

Kammerberg – Nach dem 2:2 gegen den TSV Rohrbach geht es für die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg mit dem Gastspiel beim SV Nord Lerchenau weiter. Anstoß ist am Sonntag um 14.30 Uhr in München. Das Ziel von Trainer Victor Medeleanu und seinen Spielern: Die liegengelassenen Punkte sollen zurückgeholt werden. Auch wenn die Aufgabe alles andere als leicht wird.

Fakt ist: Der SV Nord Lerchenau tritt in dieser Saison stabiler auf als in den Frühphasen der zurückliegenden Spielzeiten. Aktuell sind die Münchner Tabellendritter. Zuletzt spielte die Mannschaft von Trainer Peter Zeussel 1:1 in Moosinning – und davor hatte sie den damaligen Spitzenreiter Walpertskirchen mit 4:1 entzaubert.

Warnung vor der SVN-Offensive

Auffällig ist die Offensivstärke: Mit Dominik Besel steht der aktuell treffsicherste Spieler der Bezirksliga Nord im Kader des SVN. Neun Tore erzielte der Offensivmann in nur sechs Einsätzen. Das spricht für sich. Allerdings: In seinen vergangenen beiden Partien blieb Besel ohne Torerfolg, zuletzt fehlte er im Aufgebot. Doch Nord Lerchenau hat einige Alternativen: Gegen Walpertskirchen glänzte Edin Smajlovic als dreifacher Torschütze.

Kammerbergs Trainer Medeleanu kennt die Qualität des Gegners: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir werden auf eine gute Mannschaft treffen, eine von den besseren der Liga. Aber wenn du da oben bleiben möchtest, dann musst du auch solche Spiele richtig annehmen – und punkten.“ Verstecken müssen sich die Kammerberger nicht: Sie lauern einen Punkt und zwei Plätze hinter dem Gegner. Mit einem Sieg im direkten Duell wäre rein theoretisch sogar der Sprung an die Tabellenspitze möglich.

Personelle Lage hat sich entspannt

Die Trainingswoche beschreibt Medeleanu als „gut, die Jungs sind heiß auf das Spiel“. Personell hat sich die Lage entspannt. Kapitän Alexander Nefzger kehrt zurück in die Startelf. Auch Florian Machl ist wieder dabei – zunächst aber nur auf der Bank. Fraglich ist Lukas Fladung, der mit einer Erkältung kämpft. Dennoch kann der Coach mit einem gut gefüllten Kader nach München fahren. Das Ziel ist klar: „Die Jungs wollen weiter Selbstvertrauen tanken. Am letzten Wochenende haben wir Punkte abgegeben. Mindestens einen davon wollen wir uns am Sonntag zurückholen.“