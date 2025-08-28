"Wir wissen, was auf uns zukommt" – FC Pesch erwartet Fortunas U23

Der Startschuss in die neue Mittelrheinliga-Saison beginnt für den FC Pesch mit einem Derby. Zu Gast ist am Sonntag die U23 des SC Fortuna Köln. Beide Teams hatten in der Vorsaison lange um den Klassenerhalt zittern müssen und standen am Ende punktgleich mit 35 Zählern nur zwei Zähler über dem Strich. Nun wollen beide zum Auftakt ein Ausrufezeichen setzen.

Für Peschs Trainer Abdullah Keseroglu ist klar, dass gleich zum Auftakt ein echter Härtetest wartet, sieht sein Team aber top vorbereitet. "Wir haben ein Heimspiel, es ist ein Derby und aus Erfahrung wird eine gute Stimmung am Platz sein. Es kann natürlich auch hitzig werden, wie es jedes Derby ist. Ich erwarte natürlich ein sehr, sehr schweres Spiel.“

Auch die Bilanz aus der Vorsaison mahnt zur Vorsicht, denn beide Spiele in der Vorsaison gingen verloren. „Wir sind trotzdem gut vorbereitet. Wir wissen, was auf uns zukommt und bleiben trotzdem bei uns. Wir haben auch unsere Stärken. Ich erwarte auf jeden Fall ein sehr enges Spiel.“

Besonders den Trainerwechsel beim Gegner sieht er als Faktor. Für Iraklis Metaxas findet Keseroglu nur lobende Worte: „Sie haben einen sehr erfahrenen Trainer dazu gewonnen, der auf höchstem Niveau auch arbeitet. Er wird die Jungs top einstellen und das ist absoluter Mehrwert für den Verein und die zweite Mannschaft.“

Mit der Vorbereitung zeigt sich der Coach zufrieden: „Die Arbeit macht mega Spaß. Intensität, Fleiß und Aufmerksamkeit wurde sehr groß geschrieben. Da muss ich ein riesiges Kompliment an die Jungs machen. Trotz des großen Umbruchs haben sich die Neuzugänge alle sehr gut eingefügt. Nichtsdestotrotz ist der Prozess noch nicht vorbei. Der wird noch in die Saison reingehen. Vielleicht auch bis in die Winterpause rein.“

Personell hat Keseroglu die freie Auswahl, denn es stehe alle Spieler zur Verfügung. "Die ersten Elf haben wir fast im Kopf – zwei, drei Personalien sind noch offen", so der 37-jährige Coach.

Kleefisch: "Ein guter Start in die Saison erleichtert vieles"

Bei der Fortuna blickt Teammanager Stefan Kleefisch dem Auftakt ebenfalls mit Spannung entgegen: „Unabhängig vom Gegner herrscht vor dem ersten Meisterschaftsspiel immer eine gewisse Vorfreude, weil es endlich wieder um etwas geht. Auf der anderen Seite spürst du auch eine leichte Anspannung. Wo steht man, inwiefern greifen die Rädchen schon ineinander? Ein guter Start in die Saison erleichtert vieles. Letztlich gibt es aber auch am ersten Spieltag nur drei Punkte.“

Auch die Vorbereitung verlief nach Plan und man sei von Verletzungen verschont geblieben. „Wir sind zufrieden mit der Vorbereitung. Die Generalprobe ist mit dem 4:2-Sieg bei der U19 des 1. FC Köln in einem sehr ansehnlichen Spiel auch geglückt", so Kleefisch. Personell kann der neue Trainer ebenfalls aus dem Vollem schöpfen.