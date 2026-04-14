Im Nachholspiel des 15. Spieltags trifft der TSV Wetschen auf die zweite Mannschaft des SV Meppen. Während die Gäste im oberen Tabellendrittel etabliert sind, kämpft Wetschen weiter um wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Am 15. April 2026 steht für den TSV Wetschen ein wichtiges Nachholspiel in der Oberliga Niedersachsen an. Mit dem SV Meppen II gastiert ein formstarker Gegner im Wetschener Stadion, der sich in dieser Saison im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat.
Die Ausgangslage ist klar: Wetschen belegt mit 18 Punkten Rang 14 und benötigt im Saisonendspurt dringend Zähler, um den Anschluss an die Konkurrenz zu halten. Der SV Meppen II hingegen rangiert mit 40 Punkten auf Platz vier und zählt aktuell zu den stabilsten Mannschaften der Liga.
Beide Teams gehen mit einem Unentschieden aus dem vergangenen Spieltag in die Partie. Wetschen zeigte beim 2:2 beim Lüneburger SK Hansa Moral und glich spät aus. Der SV Meppen II kam im Derby beim 1:1 gegen den SC Spelle-Venhaus ebenfalls zu einem Punktgewinn.
Trotz der tabellarischen Unterschiede warnt Meppens Trainer Carsten Stammermann vor der Aufgabe: „Uns erwartet ein ganz schweres Auswärtsspiel. Wetschen zeigt gerade in der Rückrunde deutlich bessere Leistungen, als es die Ergebnisse widerspiegeln. Eine eingeschworene Truppe mit einem Top-Stürmer – wir wissen, was auf uns zukommt.“
Die jüngsten Auftritte des TSV Wetschen deuten auf eine stabilere Entwicklung hin. Auch wenn sich diese Fortschritte bislang nicht vollständig in der Punkteausbeute widerspiegeln, präsentiert sich die Mannschaft insbesondere kämpferisch gefestigt.
Gegen den SV Meppen II wird es darauf ankommen, defensiv kompakt zu stehen und die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen. Stammermann weiß: „Wenn wir es schaffen die Leitung der letzten Wochen zu erreichen, haben wir gute Chancen auch dort erfolgreich zu sein." Die Gäste bringen hingegen die nötige Qualität und Konstanz mit, um auch auswärts erfolgreich zu sein.
Für den TSV Wetschen ist die Partie ein weiterer Gradmesser im Kampf um den Klassenerhalt. Jeder Punktgewinn kann in der engen Tabellenkonstellation entscheidend sein. Der SV Meppen II verfolgt dagegen das Ziel, seine Position in der Spitzengruppe zu festigen und den Druck auf die vor ihm platzierten Teams aufrechtzuerhalten.
Das Nachholspiel verspricht damit ein Duell mit klaren Vorzeichen – aber offenem Ausgang. Während Wetschen auf den Heimvorteil und den eigenen Aufwärtstrend setzt, reist Meppen mit dem Anspruch an, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden.