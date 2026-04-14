"Wir wissen, was auf uns zukommt" TSV Wetschen empfängt SV Meppen II – Duell mit klar verteilten Rollen von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Im Nachholspiel des 15. Spieltags trifft der TSV Wetschen auf die zweite Mannschaft des SV Meppen. Während die Gäste im oberen Tabellendrittel etabliert sind, kämpft Wetschen weiter um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Am 15. April 2026 steht für den TSV Wetschen ein wichtiges Nachholspiel in der Oberliga Niedersachsen an. Mit dem SV Meppen II gastiert ein formstarker Gegner im Wetschener Stadion, der sich in dieser Saison im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat. Die Ausgangslage ist klar: Wetschen belegt mit 18 Punkten Rang 14 und benötigt im Saisonendspurt dringend Zähler, um den Anschluss an die Konkurrenz zu halten. Der SV Meppen II hingegen rangiert mit 40 Punkten auf Platz vier und zählt aktuell zu den stabilsten Mannschaften der Liga.

Beide Teams gehen mit einem Unentschieden aus dem vergangenen Spieltag in die Partie. Wetschen zeigte beim 2:2 beim Lüneburger SK Hansa Moral und glich spät aus. Der SV Meppen II kam im Derby beim 1:1 gegen den SC Spelle-Venhaus ebenfalls zu einem Punktgewinn. Trotz der tabellarischen Unterschiede warnt Meppens Trainer Carsten Stammermann vor der Aufgabe: „Uns erwartet ein ganz schweres Auswärtsspiel. Wetschen zeigt gerade in der Rückrunde deutlich bessere Leistungen, als es die Ergebnisse widerspiegeln. Eine eingeschworene Truppe mit einem Top-Stürmer – wir wissen, was auf uns zukommt.“