„Wir wissen um den harten Prüfstein“

Für den TuS Pewsum endet am Wochenende die Winterpause. Der souveräne Tabellenführer startet mit einem Heimspiel in die Restrunde und empfängt den SV Wallinghausen, welcher bereits schon wieder in den Spielrhythmus finden durfte.

Während für Pewsum das erste Pflichtspiel nach der Winterpause ansteht, hat der Gegner bereits wieder Spielpraxis gesammelt. Der SV Wallinghausen bestritt zuletzt zwei Nachholspiele: In der vergangenen Woche gelang ein 1:0-Auswärtssieg bei Germania Wiesmoor, am Mittwoch folgte ein 0:0 im Heimspiel gegen Germania Leer. Die Gäste reisen also mit Wettkampfrhythmus nach Pewsum.

Die Ausgangslage in der Tabelle ist klar: Pewsum führt die Liga mit 50 Punkten aus 18 Spielen und einer beeindruckenden Bilanz von 16 Siegen und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 64:8 an. Dahinter folgt der SV Großefehn mit 44 Punkten, während Wallinghausen mit 27 Zählern aus 14 Partien aktuell auf Rang fünf liegt.

Beim Tabellenführer ist die Vorfreude auf den Restart der Liga groß. Trainer Jonas Petersen betont, dass seine Mannschaft nach der Winterpause wieder unbedingt um Punkte spielen möchte. „Wir haben wieder richtig Bock auf ein Pflichtspiel“, sagt der Coach. Die Vorbereitung nutzte sein Team, um intensiv zu arbeiten und sich auf die zweite Saisonhälfte einzustimmen. „Wir haben die Vorbereitung für intensive Einheiten und Testspiele gegen gute Teams genutzt. So konnten wir dem breiten Kader entsprechend Spielzeit geben und uns weiterentwickeln.“

Zum Auftakt wartet jedoch direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Petersen erwartet mit Wallinghausen einen gefährlichen Gegner. „Wallinghausen ist eine hungrige Truppe, die jeden Gegner schlagen kann. Uns erwartet ein richtiges Brett und dessen sind wir uns bewusst“, sagt der Pewsum-Coach.

Trotz des Respekts vor dem Gegner geht der Tabellenführer mit klarer Zielsetzung in das Heimspiel. Petersen möchte, dass seine Mannschaft direkt wieder an die Stärken aus der Hinrunde anknüpft. „Wir wissen um den harten Prüfstein zu Beginn des Restrundenauftaktes nun und wollen direkt wieder an unsere Stärken anknüpfen und Vollgas geben.“

Das Ziel für Sonntag ist entsprechend klar formuliert. Vor heimischer Kulisse soll der erfolgreiche Saisonverlauf fortgesetzt werden. „Wir sind top vorbereitet und wollen die drei Punkte im Heimspiel in Pewsum lassen“, so Petersen.

Damit steht für den Spitzenreiter gleich zum Restrundenstart eine interessante Partie an: Pewsum will seine starke Saison bestätigen, während Wallinghausen mit dem Rhythmus aus zwei bereits absolvierten Nachholspielen versucht, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen.