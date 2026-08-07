„Wir wissen sehr genau, was da auf uns zukommt“ – Derby in Emsbüren

Kurz vor dem Derby zwischen Concordia Emsbüren und Aufsteiger SV Listrup steht die Heimmannschaft bereits unter Zugzwang. Nach der 1:4-Auftaktniederlage bei Vorwärts Nordhorn II wartet die Mannschaft von Simon Thiering weiter auf die ersten Punkte der neuen Bezirksliga-Saison, während auch der Neuling aus Listrup nach dem 0:6 gegen die SG Freren mit leeren Händen anreist.
Vor allem für die Gastgeber ist die Begegnung jedoch mehr als nur ein gewöhnliches Ligaspiel. „Ein Heimspiel gegen den SV Listrup in der Bezirksliga ist etwas ganz Besonderes, weil es das so noch nie gegeben hat. Wir freuen uns sehr darauf und hoffen auf viele Zuschauer, die das Spiel dann noch besonderer machen“, sagt Concordia-Trainer Simon Thiering.
Sportlich verlief der Saisonstart aus Sicht der Emsbürener alles andere als nach Plan. Nach zwei deutlichen Pflichtspielniederlagen sieht Thiering die Ursachen jedoch klar benannt. „Kein guter Saisonauftakt von uns mit zwei deutlichen Niederlagen. Der Grund sind zu viele Ausfälle während der Vorbereitung und auch in den beiden Pflichtspielen. Auch jetzt noch fehlen uns wichtige Spieler durch Urlaube, Zeltlager und Verletzungen. Wir werden für Freitag aber wieder Lösungen finden, die uns alles ermöglichen können.“
Mit Listrup erwartet Thiering einen Gegner, dessen Qualität trotz des deutlichen Auftaktresultats nicht unterschätzt werden dürfe. „Listrup hat eine enorme individuelle Qualität und genießt die Underdog-Rolle als Aufsteiger. Vom Ergebnis gegen Freren lassen wir uns nicht täuschen, ihr Pokalauftritt gegen Vorwärts Nordhorn II war da aussagekräftiger. Wir wissen sehr genau, was da auf uns zukommt.“
Dennoch richtet der Concordia-Coach den Fokus in erster Linie auf die eigene Mannschaft. „Wir müssen auf uns schauen und uns schnellstmöglich in eine Form bringen, die unseren Zielen gerecht wird. Ob uns das bis Freitag gelingt, bleibt abzuwarten. Die Qualität haben wir, aber es sind viele kleine Schritte zu gehen.“
Zu diesen Schritten zählen auch personelle Lichtblicke. Bennet Frericks und Jan-Hendrik Lüken stehen nach ihren langwierigen Verletzungen aus der Vorsaison wieder vor ersten Pflichtspielminuten. Eike Gongoll benötigt dagegen aufgrund seiner Knieverletzung weiterhin Zeit. Auch Malte „Joschi“ Heyen und Simon Platt arbeiten intensiv an ihrem Comeback, ein Einsatz kommt derzeit jedoch noch nicht infrage.
Trotz der besonderen Derby-Atmosphäre will Thiering die Bedeutung der Partie nicht überhöhen: „Letztendlich geht es aber auch in einem Derby nur um drei Punkte am zweiten Spieltag einer langen Saison.“ Damit treffen am Freitagabend zwei Mannschaften aufeinander, die nach ihren Auftaktniederlagen den ersten Schritt aus dem Tabellenkeller machen wollen.