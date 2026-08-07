„Wir wissen sehr genau, was da auf uns zukommt“ – Derby in Emsbüren

– Foto: Florian Egbers

Kurz vor dem Derby zwischen Concordia Emsbüren und Aufsteiger SV Listrup steht die Heimmannschaft bereits unter Zugzwang. Nach der 1:4-Auftaktniederlage bei Vorwärts Nordhorn II wartet die Mannschaft von Simon Thiering weiter auf die ersten Punkte der neuen Bezirksliga-Saison, während auch der Neuling aus Listrup nach dem 0:6 gegen die SG Freren mit leeren Händen anreist.

Heute, 19:00 Uhr SV Concordia Emsbüren Emsbüren SV Listrup SV Listrup 19:00 live PUSH

Vor allem für die Gastgeber ist die Begegnung jedoch mehr als nur ein gewöhnliches Ligaspiel. „Ein Heimspiel gegen den SV Listrup in der Bezirksliga ist etwas ganz Besonderes, weil es das so noch nie gegeben hat. Wir freuen uns sehr darauf und hoffen auf viele Zuschauer, die das Spiel dann noch besonderer machen“, sagt Concordia-Trainer Simon Thiering.

Sportlich verlief der Saisonstart aus Sicht der Emsbürener alles andere als nach Plan. Nach zwei deutlichen Pflichtspielniederlagen sieht Thiering die Ursachen jedoch klar benannt. „Kein guter Saisonauftakt von uns mit zwei deutlichen Niederlagen. Der Grund sind zu viele Ausfälle während der Vorbereitung und auch in den beiden Pflichtspielen. Auch jetzt noch fehlen uns wichtige Spieler durch Urlaube, Zeltlager und Verletzungen. Wir werden für Freitag aber wieder Lösungen finden, die uns alles ermöglichen können.“ Mit Listrup erwartet Thiering einen Gegner, dessen Qualität trotz des deutlichen Auftaktresultats nicht unterschätzt werden dürfe. „Listrup hat eine enorme individuelle Qualität und genießt die Underdog-Rolle als Aufsteiger. Vom Ergebnis gegen Freren lassen wir uns nicht täuschen, ihr Pokalauftritt gegen Vorwärts Nordhorn II war da aussagekräftiger. Wir wissen sehr genau, was da auf uns zukommt.“