"Wir wissen natürlich um seine Qualitäten": SC Elsdorf holt Braun heim Der 28-jährige Timo Braun wechselt vom FC Wegberg-Beeck zu seinem Heimatverein. von Andreas Santner · Heute, 14:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schnieders

Transfer-Coup für den Landesliga-Neuling: Der SC Elsdorf verzeichnet einen namhaften Rückkehrer. Timo Braun wechselt vom Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck zum Aufsteiger. Für den 28-jährigen Linksfuß schließt sich damit ein Kreis, denn der regionalligaerfahrene Akteur schnürte bereits in seiner Jugend die Fußballschuhe für den Klub und wohnt praktisch direkt neben der Sportanlage.

Ein Elsdorfer Junge kehrt heim Braun bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit nach Elsdorf. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er insgesamt 102 Partien in der Mittelrheinliga, unter anderem für den FC Wegberg-Beeck und den BCV Glesch-Paffendorf. Zudem stand der 28-Jährige 35-mal in der Regionalliga West für die Zweitvertretung des 1. FC Köln sowie für Wegberg-Beeck auf dem Feld. Der Wechsel zurück zu seinen Wurzeln war eine kurzfristige Gelegenheit, die sich vor allem aufgrund der räumlichen Nähe ergab. „Wenn man von außen draufguckt, haben wir mit Maurice Wieting und Timo Braun natürlich zwei echte Kaliber dazubekommen. Bei Timo ist es so, dass er nur zwei Minuten fußläufig von unserem Platz entfernt wohnt. Diese Möglichkeit hat sich jetzt Last-Minute ergeben. Wir hatten gute Gespräche und konnten Timo am Ende von unserem Konzept überzeugen. Er hat damals beim SC 08 Elsdorf angefangen, Fußball zu spielen, und kehrt jetzt nach Hause zurück – ein echter Elsdorfer Junge. Umso schöner, dass das geklappt hat. Wir wissen natürlich um seine Qualitäten, versprechen uns den einen oder anderen Scorerpunkt von ihm und sind insgesamt sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist“, so Trainer Dustin Tesch zum Transfer.

Besonders die sportlichen Attribute des Rückkehrers sollen dem Aufsteiger in der neuen Liga sofort weiterhelfen. Tesch gerät beim Gedanken an Brauns Fähigkeiten regelrecht ins Schwärmen: „Wir wissen um seine brutalen Qualitäten im Eins-gegen-eins, seinen unglaublich guten linken Fuß und seine geile Dynamik. Timo hat in der Regionalliga und auch in der Oberliga nachhaltig unter Beweis gestellt, dass er ein absoluter Top-Spieler ist. Jetzt will er das bei uns zeigen. Wir hatten echt coole Gespräche und er hat einen einwandfreien Charakter. Viele unserer Jungs kennen ihn ja schon oder haben bereits mit ihm zusammengespielt, weshalb das Feedback aus der Mannschaft vorab sehr, sehr gut war. Jetzt ist er wieder zu Hause und wir hoffen, dass er sich schnell wohlfühlt und wir viele gute Momente zusammen erleben werden.“ Erfolgreicher Transfersommer für den Aufsteiger Die Verpflichtung von Braun ist das Sahnehäubchen auf einer insgesamt sehr aktiven Transferperiode der Elsdorfer. Die sportliche Leitung konnte den Kader sowohl in der Spitze verstärken als auch mit Blick auf junge Perspektivspieler breiter aufstellen. „Wir sind total glücklich, wie der Transfersommer gelaufen ist“, bilanziert Tesch die vergangenen Wochen. „Wir waren sehr bemüht, haben sehr akribisch gearbeitet und sind einfach happy, dass wir junge Talente wie Ousama Koubia, Jan Peterek, Kevin Trösser und Leon Follmann verpflichten konnten. Dass die Jungs sich für uns entschieden haben – und das auch ligaunabhängig, da hatte keiner irgendwie Scheu vor der Landesliga –, ist erst mal ein Riesending für uns. Da sind wir am Ende einfach nur glücklich, dass wir mit den Jungs hier zusammenarbeiten können und dürfen.“