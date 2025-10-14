„Wir wissen, dass wir es besser können“, Salzdahlum ärgert MTV II

Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start: Bereits in der zweiten Minute traf Jasper Schmiedel zur frühen Führung, ehe Manuel Straube nach 33 Minuten auf 2:0 erhöhte. „Wir hatten erwartet, auf eine sehr defensive Mannschaft zu treffen und lagen verdient mit 2:0 in Führung“, sagte Güzel.

Kurz vor der Pause brachte ein Konter die Gäste jedoch zurück ins Spiel. „Kurz vor der Halbzeit kassierten wir dann das 2:1, nachdem wir in der Vorwärtsbewegung ausgekontert wurden. Unser Torwart Eike Binder hielt zunächst stark im Eins-gegen-eins, konnte beim Nachschuss jedoch nichts ausrichten“, schilderte der Trainer.

Nach dem Seitenwechsel arbeitete Wolfenbüttel II laut Güzel „defensiv hervorragend“ und ließ kaum etwas zu. „Wir haben nur einen Torschuss zugelassen. Gleichzeitig hatten wir vier bis fünf hochkarätige Chancen, darunter eine, die der gegnerische Torwart überragend auf der Linie parierte.“

Doch anstelle der Entscheidung folgte die kalte Dusche: In der 70. Minute nutzte Linus Hennecke einen Freistoß aus dem Halbfeld zum Ausgleich. „Am Ende läuft es dann aber eben so, ein Standardfreistoß landet im Strafraum, und aus dem Nichts köpft Salzdahlum zum 2:2 ein.“

Trotz des Remis bleibt Wolfenbüttel II mit nun 23 Punkten an der Tabellenspitze der Bezirksliga Braunschweig 3. Für Salzdahlum, das damit im Tabellenkeller einen Achtungserfolg verbuchen konnte, war der Punktgewinn besonders wichtig im Kampf um den Klassenerhalt.