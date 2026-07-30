Für Schwefingens Trainer Daniel Vehring könnte die Auftaktaufgabe kaum schwieriger sein. „Weiße Elf, erster Spieltag der neuen Bezirksliga-Saison – das ist natürlich ein absolutes Brett“, sagt der Coach mit Blick auf den Gegner. Die Nordhorner gehören für ihn zu den stärksten Mannschaften der Liga. „Für mich eine der drei Top-Mannschaften.“

Auch die eigene Vorbereitung verlief für die SF Schwefingen nicht ohne Schwierigkeiten. „Wir haben eine schwierige Vorbereitung hinter uns“, blickt Vehring zurück. Für den kleinen Dorfverein sei das jedoch kein Grund, von den eigenen Zielen abzurücken. „Das sollte für uns aber als kleiner Dorfverein nicht das Problem sein. Wir wissen, welche Ziele wir verfolgen.“

Respekt hat Vehring dabei nicht nur vor der Qualität des Kaders, sondern auch vor den Veränderungen im Sommer. „Neuer Trainer bei Weiße Elf, tolle Fußballer, komplett in der Breite, in allen Mannschaftsteilen stark besetzt“, beschreibt er die Gastgeber. Entsprechend ist die Rollenverteilung aus Sicht des Schwefingen-Trainers klar. „Wir wissen, dass wir als krasser Außenseiter nach Nordhorn fahren.“

Hinzu kam, dass die Vorbereitung vergleichsweise kurz ausfiel und die Mannschaft immer wieder personelle Ausfälle verkraften musste. „Wir wissen, dass wir aus einer schwierigen, kurzen Vorbereitung kommen, wo wir viele Absenzen hatten“, erklärt Vehring. Gleichzeitig ordnet er die Situation realistisch ein: „Das ist dann normal, das gilt bei anderen Mannschaften auch so.“

Trotz der klaren Außenseiterrolle reist Schwefingen nicht ohne Ambitionen nach Nordhorn. Vielmehr möchte die Mannschaft den Favoriten möglichst lange fordern und vielleicht sogar überraschen. „Da gilt es halt nicht, sich mit diesen Top-Mannschaften zu vergleichen, sondern sie idealerweise vielleicht zu ärgern“, sagt Vehring. Genau das wolle seine Mannschaft bereits am ersten Spieltag versuchen.

Das Ziel für den Saisonauftakt ist entsprechend klar formuliert. „Wir wollen idealerweise natürlich trotzdem direkt was holen, um gut in die Saison zu starten“, betont der Schwefingen-Coach. Gleichzeitig weiß er um die Schwierigkeit der Aufgabe gegen einen Gegner, der nicht ohne Grund zu den Spitzenteams der Bezirksliga gezählt wird.

Für die SF Schwefingen beginnt die neue Saison somit direkt mit einem echten Härtetest. Gegen den Tabellenvierten der Vorsaison will der Außenseiter seine Chance suchen und dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich machen. Weiße Elf Nordhorn geht zwar mit der Favoritenrolle in die Partie – doch Schwefingen reist mit dem festen Vorsatz an, den Saisonstart der Gastgeber möglichst unangenehm zu gestalten.