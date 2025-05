Lange Gesichter gab es damals auf Seiten der Brode-Elf, nachdem auswärts bei VfL Weiße Elf Nordhorn eine bittere 4:3-Pleite und damit die erste Niederlage der Saison zugefügt wurde. Dieses Spiel gehört laut Dennis Brode allerdings der Vergangenheit an und spielt vor allem im aktuellen Saisonendspurt keiner Rolle bei seiner Mannschaft. „Das Hinspiel steckt nicht mehr in unseren Köpfen.", fasst Brode knapp zusammen. Der Fokus liegt beim Trainer auf den letzten vier Saisonspielen, in denen seine Truppe noch einmal alles abrufen muss. Auch die jüngste Niederlage bei Spelle-Venhaus II wird dabei nicht weiter betrachtet. "Wir wollen die letzten vier Spiele gewinnen. Wir gucken nur auf uns, wir wissen, dass VfL gut ist, wissen aber auch, dass wir gut sind. Von daher wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen, um den Druck auf Eintracht (Nordhorn) hochzuhalten und einen Punkt vorne zu bleiben.", so Brode weiter. Eintracht Nordhorn steht aktuell vier Punkte hinter Lohne, hat aber ein Spiel weniger auf dem Konto, womit sich der Vorsprung auf einen Zähler verringern könnte. Dennis Brode weiß die Qualitäten des direkten Verfolgers Eintracht Nordhorn einzuschätzen und geht von keinem weiteren Punktverlust aus, traut seiner Mannschaft aber die selbe und in dem Szenario nötige Ausbeute ebenfalls zu. „Wir denken, dass Eintracht alle Spiele gewinnen wird. Wir wollen aber auch alle gewinnen, um am Ende Meister zu werden. Ich bin sicher, dass wir die Qualität dazu haben, müssen aber natürlich jedes mal alles abrufen und damit werden wir Sonntag beginnen.", so Brode abschließend.

Anpfiff ist am Sonntag in Lohne um 14:30 Uhr.