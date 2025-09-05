„Wir wissen, dass sie nicht umsonst auf Platz drei stehen"

Der Vizemeister der Vorsaison SV Großefehn ist aktuell auf dem besten Weg die knapp verpasste Meisterschaft in dieser Spielzeit nachzuholen. Aus fünf Spielen holte die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran die Maximalausbeute von fünfzehn Punkten und zudem ein aussagekräftiges Torverhältnis von 22:3 Toren. Nun steht das Top-Spiel gegen Concordia Ihrove an, welche ebenfalls noch ungeschlagen sind und dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen sind. Wir haben vor der Partie mit Großefehn-Coach Bi Le Tran gesprochen.

Bi Le Tran freut sich in erster Linie auf das Spitzenspiel, weiß aber auch die Qualität der Gäste einzuschätzen – „Wir freuen uns in der früheren Saisonphase auf das Topspiel. Wir sind gewarnt und wissen, dass Ihrhove gute Verstärkungen bekommen hat und nicht umsonst auf Platz drei steht.", so der Coach der Gastgeber. Darüber hinaus muss Großefehn auf einige Spieler verzichten, was dem Heimerfolg aber nicht im Wege stehen soll – „Bei uns fallen leider 2-3 Spieler aus, sind trotzdem optimistisch, dass wir einen Heimsieg holen können.", so Bi Le Tran.



