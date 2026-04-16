"Wir wissen alle was wir wollen", Hansa vor Pflichtaufgabe Schweinfurt

Aktuell belegt der F.C. Hansa Rostock mit 59 Punkten den fünften Tabellenplatz. Vor den Ostseestädtern stehen lediglich der VfL Osnabrück, Rot-Weiss Essen, der FC Energie Cottbus und der MSV Duisburg. Trainer Daniel Brinkmann zeigt sich bezüglich des nervenaufreibenden Kampfes um die Spitzenplätze gelassen: „Ich sage jetzt mal ganz provokant, mir wird der letzte Spieltag reichen.“

Nach dem jüngsten 5:1-Erfolg gegen den SSV Ulm 1846 Fußball durch Tore von Emil Holten, Adrien Lebeau, Kenan Fatkic und Lukas Kunze wirkt die Mannschaft extrem fokussiert. Der Chefcoach erklärt dazu entschlossen: „Wir wissen alle, was wir wollen, und es gibt keinen Grund, in irgendeiner Richtung fahrlässig zu sein.“

Dennoch betont der Übungsleiter den enormen Ehrgeiz seiner Truppe: „Natürlich, wir wollen uns nicht verstecken und ich möchte gerne schnellstmöglich andere Mannschaften überholen, aber wenn es dann der letzte Spieltag ist, dann bin ich nicht unzufrieden.“

Warnung vor dem Absteiger

Der 1. FC Schweinfurt 05 belegt mit lediglich 18 Punkten den letzten Tabellenplatz und steht bereits als Absteiger fest. Trotz der scheinbar klaren Vorzeichen und dem 2:0-Sieg des F.C. Hansa Rostock im Hinspiel durch Treffer von Marco Schuster und Emil Holten gegen den damaligen Schweinfurt-Trainer Victor Kleinhenz, warnt Daniel Brinkmann vor Leichtfertigkeit.

Unter dem neuen Trainer Jermain zeigte der Tabellenletzte beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim II zuletzt eine gute Stabilität. Der Hansa-Coach sieht in der Situation des feststehenden Absteigers eine besondere Gefahr: „Wir spielen gegen eine Mannschaft, die abgestiegen ist. Eine Mannschaft, die aus Spielern besteht, die sich nächstes Jahr eventuell auch oder mit Sicherheit für andere Mannschaften oder Vereine empfehlen wollen.“

Die bereits gelöste Lage der Schweinfurter könnte zum Stolperstein werden: „Das setzt natürlich auch was frei, das nimmt ein bisschen Druck, und das macht so eine Mannschaft dann sicherlich auch gefährlich.“

Der Energiegeber für die entscheidende Phase

Ein absoluter Schlüsselfaktor im Endspurt ist Emil Holten, der sich fantastisch entwickelt hat. Der Angreifer glänzt nicht nur durch seine Tore, sondern reißt das Team auch durch seinen unermüdlichen Einsatz mit.

Daniel Brinkmann lobt seinen Schützling in den allerhöchsten Tönen: „Eine Riesenrolle spielt Emil Holten. Emil Holten wird jetzt sehr häufig an seinen Toren gemessen, aber was er ansonsten für die Mannschaft leistet: Er ist immer einer unserer laufstärksten Spieler, er sprintet immer mit am meisten, er hat die meisten schnellen Läufe in einem Spiel, er arbeitet unfassbar gegen den Ball, und das gibt der Mannschaft natürlich unheimlich viel.“

Gerade in der jetzigen Phase sei der Stürmer unverzichtbar. Der Trainer fasst die immense Bedeutung des Offensivmanns emotional zusammen: „Ich glaube, wenn wir was brauchen in der aktuellen Phase, dann ist es Energie, und Emil Holten ist ein Spieler, der das total verkörpert.“

Bleibt abzuwarten, ob eben jener Holten seinen FCH am Samstag auf die Aufstiegsplätze schießen kann.

Partnerschaft vorzeitig verlängert

Der F.C. Hansa Rostock und die SLT-Unternehmensgruppe setzen ein starkes Zeichen für Kontinuität und Zukunft: Die bestehende Haupt- und Trikotpartnerschaft wurde vorzeitig bis einschließlich der Saison 2027/28 verlängert.

Mit dieser frühzeitigen Verlängerung unterstreichen beide Partner das große gegenseitige Vertrauen sowie den gemeinsamen Anspruch, den eingeschlagenen Weg nachhaltig und langfristig fortzusetzen. Die SLT-Unternehmensgruppe ist bereits seit 2021 Teil der FCH-Sponsorenfamilie – seitdem hat sich die Zusammenarbeit kontinuierlich intensiviert und zu einer echten Erfolgsgeschichte für beide Seiten entwickelt.

„Diese Partnerschaft ist weit mehr als ein Sponsoring – sie ist ein klares Bekenntnis zu gemeinsamen Werten, nachhaltigem Engagement und einer starken Zukunftsvision. Die vorzeitige Verlängerung zeigt, dass wir gemeinsam langfristig planen und den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen wollen. Besonders wichtig ist uns dabei die Förderung junger Talente und die enge Verbundenheit zur Region“, so Matthias Pusch, Geschäftsführer der SLT-Unternehmensgruppe.

„Mit SLT haben wir einen Partner an unserer Seite, der den FCH nicht nur wirtschaftlich unterstützt, sondern ihn mit großer Leidenschaft lebt. Bodenständig, familiär und mit regionalem Bezug – all das verbindet SLT und unseren FCH. Die vorzeitige Verlängerung bis 2027/2028 schafft für uns wichtige Planungssicherheit und ist Ausdruck der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit“, erklärt Ronald Maul, Vorstandsvorsitzender des F.C. Hansa.

Im Rahmen der Partnerschaft bleibt die SLT-Unternehmensgruppe weiterhin mit ihrem Logo prominent auf der Trikotbrust und Trainingskleidung der Profimannschaft präsent. Darüber hinaus umfasst das Engagement zahlreiche weitere Werberechte in und rund um das Ostseestadion sowie die Einbindung in den Nachwuchsbereich der „Jungen Hanseaten“, wo SLT weiterhin als Hauptpartner der U17- bis U23-Teams fungiert.