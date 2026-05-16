„Wir werden uns nicht verstecken“: Wendessen dezimiert

– Foto: SV Wendessen Instagram

Viel dichter kann ein Tabellenabschnitt kaum zusammengerückt sein. Zwischen Platz sechs und Rang zehn liegen vor dem Spieltag nur zwei Punkte, weshalb das Duell zwischen FG Vienenburg-Wiedelah und SV Wendessen deutlich mehr Gewicht besitzt, als es die Platzierungen zunächst vermuten lassen.

Als Aufsteiger hat sich FG Vienenburg-Wiedelah längst im Mittelfeld der Liga etabliert. Mit 39 Punkten belegt die Mannschaft derzeit Rang sechs, allerdings sorgt die Tabellenkonstellation dafür, dass sich die Situation innerhalb weniger Spiele erheblich verändern kann. Direkt dahinter folgt bereits SV Wendessen mit 37 Punkten auf Platz zehn. Der Abstand ist gering, und genau deshalb besitzt die Begegnung unmittelbare Auswirkungen auf die Tabellensituation.

Auch Pascal Gos richtet seinen Blick auf diese außergewöhnlich enge Konstellation, verbindet seine Einschätzung allerdings zunächst mit Anerkennung für den Gegner. „Vienenburg ist eine solide Truppe, ein guter Aufsteiger. Das machen sie echt gut. Hut ab und Chapeau an die Truppe.“ Gleichzeitig ordnet er die Platzierung ein und verweist darauf, wie wenig momentan zwischen den Mannschaften liegt: „Man muss natürlich auch dazu sagen: Gewinnen sie zwei Spiele, sind sie in den Top fünf, verlieren sie zwei Spiele, können sie auch ganz schnell wieder Elfter sein. Das ist halt wahnsinnig eng bei uns alles.“

Wie schnell sich die Reihenfolge verschieben kann, zeigt auch ein Blick auf die direkte Ausgangslage vor dem Wochenende. „Wenn wir am Wochenende gegen Vienenburg gewinnen, werden wir sie überholen. Das ist halt Wahnsinn.“

Beide Mannschaften gehen allerdings nicht mit einem Erfolgserlebnis in die Begegnung. FG Vienenburg-Wiedelah musste zuletzt eine deutliche 1:4-Heimniederlage gegen KSV Vahdet Salzgitter hinnehmen, während SV Wendessen sich beim 1:1 gegen SC Gitter zumindest noch einen Punkt sicherte. Das Hinspiel verlief deutlich zugunsten von Vienenburg-Wiedelah, das sich in Wendessen mit 4:0 durchsetzte.

Die größte Herausforderung auf Seiten der Gäste liegt aktuell jedoch weniger beim Gegner als bei der personellen Situation. Gos beschreibt die Lage vor der Auswärtsfahrt ohne Umschweife: „Wir fahren sehr dezimiert nach Vienenburg. Stand jetzt sind wir zwölf Spieler, inklusive zweitem Torwart.“

Dass mehrere Stammkräfte fehlen werden, erschwert die Aufgabe zusätzlich. „Diverse Stammspieler werden aus unterschiedlichen Gründen ausfallen: Urlaub, Familie, Verletzungen und Sperren. Das ist sehr schade und traurig, aber das gehört dazu.“ Dadurch werden zwangsläufig Spieler in den Vordergrund rücken, die zuletzt weniger Einsatzzeit erhalten haben. Zweifel an deren Qualität lässt der Trainer dabei nicht erkennen: „Die Jungs haben genug Qualität, sonst würden sie auch nicht bei uns spielen. Jetzt sind wir alle wieder in der Verantwortung, drei Punkte zu holen.“

Trotz der personellen Probleme klingt in den Aussagen von Gos keine Zurückhaltung an. Vielmehr überwiegt die Vorfreude auf die Partie und die Überzeugung, dass sich an der Herangehensweise nichts ändern soll. „Wir haben Bock. Ich habe unnormal Bock. Ich freue mich die ganze Woche schon auf das Spiel.“

Die personelle Ausgangslage mag schwieriger geworden sein, die Zielsetzung bleibt dagegen unverändert: „Wir fahren nach Vienenburg, wir wollen gewinnen. Aber wir werden uns nicht verstecken und auch nicht mauern. Wir werden genauso mutig auftreten, wie wir es sonst auch tun.“