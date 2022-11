„Wir werden uns in der Winterpause etwas einfallen lassen“ - Gilchinger Frauen mit Kampfansage Negativ-Serie reißt nicht ab

LANDESLIGA FRAUEN

FV Obereichstätt – TSV Gilching-A. 4:1

Kopfschütteln beim TSV Gilching-Argelsried: „Uns fehlt einfach eine Tormaschine“, klagte der sportliche Leiter Markus Zechner. 30 Minuten lang spielten die Gilchingerinnen beim Spitzenreiter groß auf. Torhüterin Nina Großbeck bekam nichts zu tun, so dominant trat der TSV auf.

Die Überlegenheit zahlte sich aber nicht aus. Stattdessen gelang den Gastgeberinnen mit ihrem ersten gefährlichen Angriff gleich das 1:0 (31.). „Damit war das Spiel eigentlich schon entschieden, denn die Mädels haben danach den Kopf in den Sand gesteckt“, berichtete Zechner. Obereichstätt legte noch vor der Pause das 2:0 nach. Nach dem 3:0 per Elfmeter (66.) war die Partie entschieden. Der FVO erhöhte noch auf 4:0 (78.), ehe ausgerechnet Emilia Neumann das Ehrentor in der letzten Minute markierte. Sie feierte am Samstag ihren Premiereneinsatz in der ersten Mannschaft. Als Tabellenzehnter haben die Gilchingerinnen nach der Hinrunde bereits fünf Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. „Wir werden uns in der Winterpause etwas einfallen lassen, wie wir wieder auf den richtigen Kurs gelangen“, verkündete Zechner. (toh)