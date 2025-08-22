Bittere Niederlage in Göppingen

Das Gastspiel beim 1. Göppinger SV war für die 08er ein Nachmittag zum Vergessen. Früh geriet die Mannschaft ins Hintertreffen, als Filip Milisic per Elfmeter das 1:0 erzielte. Noch vor der Pause erhöhte Kevin Dicklhuber auf 2:0. Nach Wiederanpfiff brach der FSV völlig ein: Maximilian Ziesche (50., 79.) und Gentian Lekaj (76.) machten die höchste Saisonniederlage perfekt.

Selbstvertrauen trotz Rückschlag

Das klare Ergebnis in Göppingen hat Spuren hinterlassen, doch im Lager der 08er überwiegt der Wille zur Wiedergutmachung. Krak blickt optimistisch auf das Heimspiel gegen den Spitzenreiter: „Es ist keine leichte Aufgabe gegen den Tabellenführer. Mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen wird es an Selbstvertrauen den Aalener nicht fehlen. Klar ist aber, dass auch ein Tabellenführer in unserem Stadion keine einfachen Punkte bekommt“, so Trainer Haris Krak.

Diese Einstellung soll der Mannschaft helfen, mit Mut und Leidenschaft in das Duell zu gehen. Denn eines ist sicher: Der FSV will sich dem Druck stellen und zeigen, dass er in dieser Liga mithalten kann.

VfR Aalen mit perfektem Saisonstart

Der kommende Gegner reist mit viel Rückenwind nach Bietigheim. Drei Spiele, drei Siege, ein Torverhältnis von 7:1 – der VfR Aalen präsentiert sich aktuell als das Maß der Dinge in der Oberliga. „Wir werden uns dagegenstemmen mit voller Leidenschaft und Kampfgeist“, verspricht Krak. „Klar ist aber auch, dass wir sehr vieles richtig und sehr wenig falsch machen dürfen.“

Leidenschaft und Kampf als Schlüssel

Nach den ersten drei Spieltagen stehen die Bissinger mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 2:8 auf Rang 16 der Tabelle. Die Ausgangslage mag schwierig erscheinen, doch im Team herrscht Einigkeit darüber, dass nur bedingungsloser Einsatz den ersten Saisonsieg bringen kann.

Die Trainingswoche ohne englische Belastung durch Pokalspiele nutzte der FSV, um Kraft zu tanken und an den Schwachstellen zu arbeiten. Gerade die Defensivarbeit stand im Fokus, um die individuellen Fehler, die in Göppingen zu Gegentoren führten, abzustellen.

Heimvorteil nutzen

Das Heimspiel gegen Aalen soll nicht nur sportlich, sondern auch emotional ein Wendepunkt werden. Vor heimischem Publikum will der FSV mit Einsatzbereitschaft und Wille die Fans begeistern. Krak weiß, dass seine Mannschaft zu mehr in der Lage ist, als sie zuletzt gezeigt hat. „Wir freuen uns auf die Herausforderung und auf das Heimspiel“, sagt er mit Blick auf den morgigen Samstag.

Fokus auf das große Ziel

Für Krak und seine Spieler steht fest: Gegen Aalen muss von der ersten Minute an alles stimmen. Ein konzentrierter, leidenschaftlicher Auftritt soll den Grundstein legen, um den Favoriten zumindest zu ärgern – und im besten Fall die ersten drei Punkte der Saison einzufahren.

Anstoß und Ausblick

Das Heimspiel wird am morgigen Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen. Die Unterstützung der Fans könnte zum entscheidenden Faktor werden, um den Tabellenführer ins Wanken zu bringen. Der FSV ist bereit, den Kampf anzunehmen – mit Leidenschaft, Mut und der Hoffnung, dass diese Partie der Startschuss für eine bessere Phase in dieser Saison wird.