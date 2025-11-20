„Sehr schweres Auswärtsspiel, wir sind kaum im Rhythmus durch die ganzen Absagen,“ erklärt er im Vorfeld. Die fehlende Kontinuität der letzten Wochen wirkt sich spürbar auf den Spielbetrieb und die Abläufe aus. Beide Mannschaften spielten zuletzt am 09.11. Nordhorn schlug Dinklage mit 1:0. Lohne II feierte einen 5:1-Sieg beim SV Brake.

Erschwerend kommt die personelle Lage hinzu. „Zudem haben wir enorme personelle Probleme,“ betont Hemlein. Ersatzlösungen und taktische Anpassungen werden nötig sein, um in Lohne bestehen zu können. Klar ist: Nordhorn muss über den Teamgeist kommen. „Wir werden uns als Team enorm viel erarbeiten müssen,“ lautet die klare Erwartung des Trainers an seine Mannschaft.

Tabellarisch heißt es Platz elf vs acht, wobei Nordhorn sechs Punkte Vorsprung hat, die sich die Eintracht durch sieben Spiele in Serie, die man ungeschlagen blieb, erarbeitete. Lohne II hat aus den bisherigen Heimspielen nur drei Punkte geholt und will das Ergebnis vom Hinspiel wohl wiederholen, das man mit 3:1 gewann.

Anpfiff ist dann am Freitag um 20.00 Uhr