"Wir werden nicht aufsteigen und den Fußballkreis wechseln"

Nach einer eindrucksvollen Saison ist es vollbracht: Der MSV 1919 Neuruppin steht mit 116:6 Toren und 31 Punkten aus 12 Spielen als Meister der Frauen-Kreisliga Prignitz/Ruppin fest. Der Titelgewinn ist der Lohn für eine Mannschaft, die in allen Belangen überzeugt hat – mit Qualität, Breite und einem eingeschworenen Kollektiv. Trainer Lucas Crüger zieht gegenüber FuPa eine Bilanz – und blickt bereits auf das nächste Kapitel.

Feier auf der Tribüne – das große Finale folgt noch Die Meisterschaftsfeier verlief bewusst etwas ruhiger, denn es gibt noch ein großes Ziel: „Ein bisschen haben wir nach dem Spiel gefeiert. Nach der Pokalübergabe haben wir auf der Tribüne des Stadions zusammen gesessen und Pizza gegessen“, erzählt Lucas Crüger. Doch damit ist noch lange nicht Schluss: „Den zweiten Teil der Feier wollen wir dann nach dem Pokalfinale am 4. Juli steigen lassen.“

Stärken, die sich durchziehen Wenn es um die Basis des Erfolgs geht, nennt Crüger vier zentrale Säulen: „Kaderbreite, individuelle Klasse, eingespieltes Team und großer Zusammenhalt.“ Diese Mischung war in dieser Liga kaum zu schlagen.

Brutale Qualität, breite Bank, eingespielter Kern Der Erfolg des MSV kommt nicht von ungefähr. Crüger kennt die Gründe genau: „Wir haben einfach eine so brutale Qualität im Kader und sind auch in der Breite wahnsinnig gut aufgestellt, sodass wir immer gleichwertig wechseln können und auch Ausfälle gut kompensieren können.“ Hinzu komme die lange gemeinsame Zeit vieler Spielerinnen: „Der Kern der Mannschaft spielt schon seit mehreren Jahren zusammen und ist deshalb natürlich eingespielt.“

Kein Aufstieg, aber ein neuer Weg

Sportlich hätte der MSV aufsteigen können – doch der Verein hat sich anders entschieden: „Wir werden nicht aufsteigen. Jedoch werden wir den Fußballkreis wechseln und in der kommenden Saison in Oberhavel/Barnim an den Start gehen. Das wird ein großes Abenteuer und eine neue Herausforderung für alle.“

Kaderplanung: Neuzugänge sicher, Spielerinnen gesucht

In der Kaderplanung ist bereits einiges in Bewegung: „2 bis 3 Neuzugänge stehen schon mehr oder weniger fest. Wir brauchen aber noch ein paar Mädels und freuen uns über jede Spielerin, die Interesse daran hat, zu uns zu kommen.“ Fünf Spielerinnen werden das Team verlassen – doch Crüger blickt mit Zuversicht nach vorn.

Neue Liga, neues Ziel: oben mitspielen

Der Blick richtet sich nun auf das, was kommt – mit realistischer Einschätzung, aber auch mit Ehrgeiz: „Das Ziel für die neue Saison ist erstmal, in der Liga anzukommen und mit den anderen Bedingungen - Anzahl der Wechsel, Spielstärke - klarzukommen. Natürlich wollen wir konkurrenzfähig sein und mindestens unter die ersten fünf kommen.“

Der MSV 1919 Neuruppin ist bereit für den nächsten Schritt – der Meistertitel ist nur der Auftakt einer ambitionierten Reise.