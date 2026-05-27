"Wir werden nach Mallorca fliegen und drei Tage unseren Erfolg feiern"

Der FC Billingsbach hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B7 Rems-Murr-Hall gesichert. Offen ist derzeit aber noch, ob der FC den Aufstieg in die Kreisliga A wahrnehmen wird. Spielertrainer Manuel Kappes spricht über Feierlichkeiten, den starken Zusammenhalt im Verein und die Herausforderungen der kommenden Monate.
Die Rückkehr an die Spitze
Zwei Spieltage vor Saisonende herrscht beim FC Billingsbach große Freude. Mit 61 Punkten und einem Torverhältnis von 78:29 steht die Mannschaft uneinholbar an der Spitze der Kreisliga B7 Rems-Murr-Hall. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Blaufelden beträgt sieben Punkte.
Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison gelang damit die direkte sportliche Antwort. Für Spielertrainer Manuel Kappes war genau das ein entscheidender Punkt. „Wichtig war mir vor allem, nach dem Abstieg letztes Jahr wieder Erfolgserlebnisse zu generieren und die Mannschaft sportlich weiterzubringen“, sagt er gegenüber FuPa.
Zwar sei die Konkurrenz stark gewesen, doch intern habe das Team die Meisterschaft durchaus als Ziel ausgegeben. „Wir wussten alle, dass eine direkte Meisterschaft bei dieser Konkurrenz ein schweres Ziel wird, aber für mich und auch die Mannschaft war trotzdem klar, dass es definitiv erreichbar ist.“
Ausgelassene Feierlichkeiten
Der Titelgewinn wurde in Billingsbach entsprechend gefeiert. Besonders günstig fiel dabei der Zeitpunkt aus. „Idealerweise hat es ganz gut mit dem Pfingstwochenende harmoniert“, erklärt Manuel Kappes. So nutzte die Mannschaft bereits den Samstag intensiv zum Feiern. „So konnten wir den Samstag ausgiebig nutzen, um die Nacht zu feiern.“ Auch am Sonntag ging die Feier weiter: „Sonntags sind wir dann zahlreich auf den Pfingstmarkt nach Blaufelden und haben dort auch noch ein bisschen gefeiert.“
Die Saison soll zudem mit einer gemeinsamen Reise abgeschlossen werden. „Wir werden nach Mallorca fliegen und dort drei Tage unseren Erfolg feiern“, kündigt Manuel Kappes an.
Der Zusammenhalt als Schlüssel
Für den Erfolg macht der Spielertrainer vor allem eines verantwortlich. „Ganz klar unser Zusammenhalt im Verein und auch im Team“, sagt Manuel Kappes. Dabei hebt er ausdrücklich auch die zweite Mannschaft hervor. „Hier ist auch vor allem unsere Reserve-Mannschaft ein großer Teil.“
Besonders wichtig sei die tägliche Arbeit im Training gewesen. „Wir haben im Training immer eine super Grundstimmung und die Motivation, besser zu werden, ist bei fast allen spürbar.“ Gleichzeitig habe die Mannschaft den internen Konkurrenzkampf positiv angenommen. „Anreize für Verbesserung zu schaffen, aber gleichzeitig Wettkampf im Training, ist mir persönlich sehr wichtig. Dass alle Spieler das so annehmen, ist auf jeden Fall ein großer Faktor.“
Auch die Bereitschaft vieler Akteure, flexibel in beiden Mannschaften zu spielen, habe den Unterschied gemacht. „Auch die Flexibilität vieler Spieler, wenn sie gebraucht werden, auch mal in beiden Mannschaften auszuhelfen, hat uns diese Saison oft zum Erfolg verholfen.“
Fragezeichen beim Aufstieg
Trotz des sportlich geschafften Aufstiegs ist noch nicht endgültig entschieden, ob der Verein das Aufstiegsrecht wahrnimmt. „Ist derzeit noch offen und hängt noch von mehreren Entscheidungen rund um den Verein ab“, erklärt Manuel Kappes.
Vor allem organisatorische Fragen spielen dabei offenbar eine Rolle. „Es wird logistisch auch eine große Herausforderung in einer möglichen 18er-Staffel.“
Planungen für die neue Saison
Auch wenn der Meistertitel feststeht, laufen die Planungen für die kommende Spielzeit erst langsam an. „Aktuell sind wir noch mit ein paar potenziellen Spielern in Kontakt. Es ist immer schwer, in einer solchen Situation frühzeitig Planungen anzustellen“, sagt Manuel Kappes.
Gleichzeitig setzt der Verein stark auf den bestehenden Kader. „Generell sind wir davon überzeugt, dass die Spieler, die wir aktuell im Kader haben, das Potenzial haben, sich noch weiter zu verbessern und somit auch an den neuen Aufgaben zu wachsen.“
Zudem rücken mehrere Talente aus der Jugend dauerhaft auf. „Aus der Jugend stoßen nächstes Jahr noch Spieler fest dazu, die dieses Jahr schon eine wichtige Rolle im Kader gespielt haben.“ Abgänge gebe es aktuell keine.
Der Verein als Mittelpunkt
Beim Blick auf die Saison 2026/2027 formuliert Manuel Kappes ein Ziel, das über reine Tabellenplätze hinausgeht. „Unser ganz klares Ziel ist, den Spielbetrieb unserer Reserve aufrechtzuerhalten und auch hier Spielern die Möglichkeit zu geben, Fußball zu spielen und gleichzeitig Teil der Mannschaft und des Vereinslebens zu sein.“
Daneben gehe es weiterhin um die Entwicklung junger Spieler. „Natürlich auch die Weiterentwicklung und Integration junger neuer Spieler.“ Der Anspruch bleibe dabei derselbe: „Ziel sollte es auch hier sein, jeden noch ein Stück besser zu machen.“