"Wir werden nach Malle fliegen – ist doch klar, oder?"

Nach einer nervenaufreibenden Saison krönt der SV Steinbach seine Leistung mit dem Aufstieg in die Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Als Vizemeister der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall setzte sich das Team in der Relegation durch. Das Trainer-Duo, bestehend aus Talha Ünal und Philipp Heller, blickt stolz auf eine Saison voller emotionaler Höhepunkte, einen beispiellosen Teamgeist und den doppelten Erfolg des gesamten Vereins zurück.
Großer Jubel und doppelte Party im Verein
Die Erleichterung und die Freude nach dem entscheidenden Abpfiff waren im gesamten Verein riesig. Die Mannschaft belohnte sich für die Arbeit der vergangenen Monate und startete in eine feuchtfröhliche Festphase. „Wir haben sehr viel und lange gefeiert. Vor allem der Aufstieg der zweiten Mannschaft sowie die Siege in der Relegation haben uns viele Gründe zum Feiern gegeben“, beschreibt Trainer Talha Ünal gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung.
Die Entwicklung vom Mittelfeld zum Aufstiegsaspiranten
Dabei war dieser große Wurf zu Beginn der Saison keineswegs selbstverständlich, da sich die sportliche Ausgangslage nach dem Vorjahr zunächst bescheidener darstellte. „Unser Saisonziel war zunächst ein Platz im oberen Tabellendrittel, da wir die vergangene Saison auf Platz 9 beendet hatten“, erklärt Talha Ünal den sportlichen Werdegang.
Doch mit dem Erfolg wuchsen auch die Ambitionen im Team. Der Trainer betont: „Als wir die Hinrunde mit nur einem Punkt Rückstand auf den Zweitplatzierten abschlossen, richteten wir unseren Fokus zunehmend auf den Aufstieg. Als Mindestziel setzten wir uns die Teilnahme an der Relegation, im besten Fall sogar die Meisterschaft.“
Die richtige Mischung und Trainingsfleiß im Endspurt
Der entscheidende Impuls für die Leistungssteigerung im Verlauf der Saison resultierte auch aus einer personellen Neuausrichtung im Winter. „Zu Beginn des Jahres haben wir uns mit drei Steinbacher Jungs verstärkt und mit Hannes, Ronan und Thilo einige Spieler zurückgeholt“, sagt Talha Ünal und fügt hinzu: „Dadurch hatten wir eine sehr gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.“
Dieser Zuwachs an Qualität und Quantität machte sich insbesondere unter der Woche bemerkenswert bezahlt. Der Coach erklärt: „Im Durchschnitt waren 15 Spieler im Training, was uns besonders im Endspurt zugutekam. So hatten wir die nötige Power, um die Relegationsspiele erfolgreich zu beenden.“
Unbändiger Teamgeist als Fundament des Erfolgs
Abseits der taktischen Kniffe und der physischen Verfassung gab vor allem eine mentale Komponente den Ausschlag für den Erfolg in den Relegationsspielen. Das Team funktionierte über die gesamte Distanz hinweg als geschlossene Einheit. „Der Teamgeist und die hohe Trainingsbeteiligung haben uns die ganze Saison über ausgezeichnet“, bringt es Talha Ünal auf den Punkt, wenn er nach den Stärken seiner Aufstiegsmannschaft gefragt wird.
Der verdiente Lohn und die Reise nach Mallorca
Nachdem die Aufgaben bravourös gelöst wurden, steht für die Spieler nun die wohlverdiente Belohnung an, um die historischen Erfolge gebührend abzurunden. Eine gemeinsame Ausfahrt ist bereits fest fixiert. „Wir werden nach Malle fliegen – ist doch klar, oder? In der zweiten Juliwoche werden wir für drei Tage den Aufstieg beider Teams, der ersten und zweiten Mannschaft, ordentlich feiern“, kündigt Talha Ünal voller Vorfreude auf die anstehende Mannschaftsfahrt an.
Kontinuität und gezielte Verstärkung für die Bezirksliga
Trotz der anstehenden Urlaubsstimmung läuft die Arbeit im sportlichen Bereich auf Hochtouren, um eine schlagkräftige Truppe für die Bezirksliga zu formieren. Die Basis steht bereits fest. „Für die kommende Saison haben wir bereits von allen Spielern eine Zusage erhalten. Zudem haben wir uns mit Mesut Mahmutoglu in der Defensive verstärkt“, betont Talha Ünal den aktuellen Stand der Kaderplanung. Doch dabei soll es nicht bleiben. Der Trainer führt fort: „Für die noch offenen Positionen wollen wir uns mit zwei bis drei weiteren Spielern verstärken. Dann sind wir bereit für die kommenden Aufgaben in der Bezirksliga.“
Realismus und das klare Ziel für das kommende Jahr
Beim Blick auf die neue Spielzeit 2026/2027 weicht die Aufstiegseuphorie im Trainerteam jedoch einem gesunden und sachlichen Realismus. In der neuen Liga hängen die Trauben höher, weshalb man in Steinbach bescheiden bleibt. Angesprochen auf die Zielsetzung für die neue Runde in der Bezirksliga äußert sich Talha Ünal abschließend: „Unsere Priorität wird zunächst der Klassenerhalt sein.“