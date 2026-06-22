"Wir werden nach Malle fliegen – ist doch klar, oder?"

Die Erleichterung und die Freude nach dem entscheidenden Abpfiff waren im gesamten Verein riesig. Die Mannschaft belohnte sich für die Arbeit der vergangenen Monate und startete in eine feuchtfröhliche Festphase. „Wir haben sehr viel und lange gefeiert. Vor allem der Aufstieg der zweiten Mannschaft sowie die Siege in der Relegation haben uns viele Gründe zum Feiern gegeben“, beschreibt Trainer Talha Ünal gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung.

Die Entwicklung vom Mittelfeld zum Aufstiegsaspiranten

Dabei war dieser große Wurf zu Beginn der Saison keineswegs selbstverständlich, da sich die sportliche Ausgangslage nach dem Vorjahr zunächst bescheidener darstellte. „Unser Saisonziel war zunächst ein Platz im oberen Tabellendrittel, da wir die vergangene Saison auf Platz 9 beendet hatten“, erklärt Talha Ünal den sportlichen Werdegang.

Doch mit dem Erfolg wuchsen auch die Ambitionen im Team. Der Trainer betont: „Als wir die Hinrunde mit nur einem Punkt Rückstand auf den Zweitplatzierten abschlossen, richteten wir unseren Fokus zunehmend auf den Aufstieg. Als Mindestziel setzten wir uns die Teilnahme an der Relegation, im besten Fall sogar die Meisterschaft.“

Die richtige Mischung und Trainingsfleiß im Endspurt

Der entscheidende Impuls für die Leistungssteigerung im Verlauf der Saison resultierte auch aus einer personellen Neuausrichtung im Winter. „Zu Beginn des Jahres haben wir uns mit drei Steinbacher Jungs verstärkt und mit Hannes, Ronan und Thilo einige Spieler zurückgeholt“, sagt Talha Ünal und fügt hinzu: „Dadurch hatten wir eine sehr gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.“

Dieser Zuwachs an Qualität und Quantität machte sich insbesondere unter der Woche bemerkenswert bezahlt. Der Coach erklärt: „Im Durchschnitt waren 15 Spieler im Training, was uns besonders im Endspurt zugutekam. So hatten wir die nötige Power, um die Relegationsspiele erfolgreich zu beenden.“

Unbändiger Teamgeist als Fundament des Erfolgs

Abseits der taktischen Kniffe und der physischen Verfassung gab vor allem eine mentale Komponente den Ausschlag für den Erfolg in den Relegationsspielen. Das Team funktionierte über die gesamte Distanz hinweg als geschlossene Einheit. „Der Teamgeist und die hohe Trainingsbeteiligung haben uns die ganze Saison über ausgezeichnet“, bringt es Talha Ünal auf den Punkt, wenn er nach den Stärken seiner Aufstiegsmannschaft gefragt wird.