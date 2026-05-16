„Wir werden in Gifhorn absolut auf Sieg spielen“

Die tabellarischen Voraussetzungen vor der Begegnung sind klar verteilt. Der SSV Vorsfelde II belegt mit 59 Punkten aus 25 Spielen den zweiten Tabellenplatz und gehört weiterhin zu den bestimmenden Mannschaften der Bezirksliga Braunschweig 1. Mit 83 erzielten Toren stellen die Vorsfelder die zweitstärkste Offensive der Liga und mussten erst vier Niederlagen hinnehmen.

Der SV Gifhorn rangiert dagegen mit 39 Punkten aus 27 Spielen auf Rang sieben. Die Bilanz von zwölf Siegen, drei Unentschieden und zwölf Niederlagen verdeutlicht die Schwankungen innerhalb der Saison.

Genau diesen Eindruck greift auch SSV-Trainer Patrick Klein in seiner Einschätzung auf. Trotz des Tabellenabstands erwartet er keine leichte Aufgabe. „In Gifhorn wird es definitiv kein einfaches Spiel.“

Besonders die offensive Qualität des Gegners hebt der Trainer hervor. „Gifhorn ist meiner Meinung nach individuell sehr gut besetzt.“ Dabei verweist er auf die Torgefahr des kommenden Gegners und ordnet sie ligaweit ein: „Sie haben mit Hankensbüttel, glaube ich, zusammen die drittbeste Offensive nach Hillerse und uns.“

Im Fokus steht dabei insbesondere der Top-Torjäger Bezirksliga Braunschweig 1, den Klein ausdrücklich hervorhebt. „Hinzu kommt, dass sie den besten Torjäger stellen mit Wayne Rudt, auf den wir definitiv ein Auge haben müssen.“

Doch mit der guten Offensive sieht der Vorsfelder Coach auch die Schwachstelle des kommenden Gegners. „Dagegen spricht deren Defensive, die ist nicht ganz so gut.“ Noch deutlicher wird er anschließend: „Unglaublich viele Gegentore bekommen. Das ist auch, glaube ich, deren großes Problem, dass sie so viele Gegentore kriegen und dass sie nicht so die Konstanz haben.“

Die jüngsten Ergebnisse scheinen diese Einschätzung zumindest teilweise zu unterstreichen. Gifhorn holte zuletzt ein 3:3 beim WSV Wendschott, nachdem die Mannschaft zunächst einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen musste und die Partie zwischenzeitlich sogar gedreht hatte. Doch gelang es ihnen nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Andererseits verweist Klein selbst auf die Unberechenbarkeit des Gegners und erinnert an eine bemerkenswerte Vorstellung aus den vergangenen Wochen: „Ich kann mich aber auch erinnern, dass sie vor fünf, sechs Wochen gegen Hankensbüttel 6:4 gewonnen haben, also einfach sechs Tore in Hankensbüttel geschossen. Die musst du auch erst mal schießen.“

Der SSV Vorsfelde II reist seinerseits mit einer überzeugenden Vorstellung an. Beim 6:2 gegen den VfR Wilsche-Neubokel zeigte die Mannschaft ihre offensive Durchschlagskraft eindrucksvoll. Nachdem der Gegner zwischenzeitlich auf 2:2 ausgeglichen hatte, reagierten die Vorsfelder mit vier weiteren Treffern und entschieden die Begegnung deutlich für sich.

Hinzu kommt die Erinnerung an das Hinspiel. Dort setzte sich der SSV Vorsfelde II mit 3:0 durch. Zweimal traf Malte Istock, ehe Moritz Herden kurz vor Schluss den Endstand herstellte.

An der Zielsetzung für das Rückspiel lässt Patrick Klein keinen Zweifel. „Wir werden in Gifhorn absolut auf Sieg spielen. Wir wollen die nächsten drei Punkte.“ Der Anspruch geht dabei über die einzelne Partie hinaus: „Wir wollen, dass unsere Serie weitergeht.“

Entscheidend sei aus Sicht des Trainers vor allem die eigene Leistung. „Dafür müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wenn wir das machen, dann mache ich mir keine Sorgen.“

Die Voraussetzungen für ein intensives Spiel sind damit geschaffen: Auf der einen Seite ein Tabellenzweiter mit klar formulierten Ambitionen, auf der anderen ein Gastgeber, dessen Offensivkraft jederzeit Spiele in eine andere Richtung lenken kann.