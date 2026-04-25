„Wir werden Gas geben" – Hartl verspricht vollen Einsatz trotz Personalsorgen

Für Dorfen geht es gegen ein Kellerkind. – Foto: Sven Leifer

Der letztjährige Landesligaabsteiger SV Bruckmühl gastiert heute Nachmittag um 14 Uhr bei den Fußballern des TSV Dorfen. Im Hinspiel in Bruckmühl hatten die Isenstädter ein achtbares, torloses Unentschieden erkämpft. Aufgrund der letzten Ergebnisse ist zu erwarten, dem Gegner auch heute Paroli bieten zu können.

Zwar stehen die Gäste derzeit nur auf einem neunten Tabellenplatz, aber das dürfte nicht ihre tatsächliche Spielstärke widerspiegeln, was auch Dorfens Trainer Andreas Hartl bestätigt. „Sie haben eine tolle Mannschaft, und Michael Probst ist ein toller Trainer, der schon alles erlebt hat, was es im Fußball zu erleben gibt“, schwärmte Hartl geradezu von seinem heutigen Gegner. Er erwartet dementsprechend auch Gegenwehr, „denn die Bruckmühler brauchen noch den ein oder anderen Punkt, um schließlich ganz sicher die Klasse halten zu können.“