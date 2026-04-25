„Wir werden Gas geben" – Hartl verspricht vollen Einsatz trotz Personalsorgen

Der TSV Dorfen empfängt heute den SV Bruckmühl. Torhüter Bernie Schöberl ist weiter fraglich, Trainer Andreas Hartl muss improvisieren.
Der letztjährige Landesligaabsteiger SV Bruckmühl gastiert heute Nachmittag um 14 Uhr bei den Fußballern des TSV Dorfen. Im Hinspiel in Bruckmühl hatten die Isenstädter ein achtbares, torloses Unentschieden erkämpft. Aufgrund der letzten Ergebnisse ist zu erwarten, dem Gegner auch heute Paroli bieten zu können.
Zwar stehen die Gäste derzeit nur auf einem neunten Tabellenplatz, aber das dürfte nicht ihre tatsächliche Spielstärke widerspiegeln, was auch Dorfens Trainer Andreas Hartl bestätigt. „Sie haben eine tolle Mannschaft, und Michael Probst ist ein toller Trainer, der schon alles erlebt hat, was es im Fußball zu erleben gibt“, schwärmte Hartl geradezu von seinem heutigen Gegner. Er erwartet dementsprechend auch Gegenwehr, „denn die Bruckmühler brauchen noch den ein oder anderen Punkt, um schließlich ganz sicher die Klasse halten zu können.“
Er will mit seiner Elf dagegenhalten, obwohl es vermeintlich für ihn um nichts mehr geht. „Wir werden alles dafür tun, um Woche für Woche Leistung zu bieten,“ gibt sich der Isenstädter Coach kämpferisch wie immer. „Wir werden Gas geben.“
Wenigstens kann er froh sein, dass sich sein Kader nicht wieder verkleinert hat. Er kann auf dieselben Akteure wie vergangenes Wochenende in Rosenheim zurückgreifen. Lediglich die Position des Torhüters ist noch nicht ganz sicher. Bernie Schöberl leidet immer noch an muskulären Problemen. Ob es bis reicht, ist noch nicht ganz sicher. „Ansonsten müssen wir uns etwas einfallen lassen,“ so Hartl.Tipp: 1:1.