„Wir werden für die drei Punkte richtig hart arbeiten müssen“

– Foto: Jonas Roesner

FC Viktoria Thiede geht mit Rückenwind in den zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3. Nach dem späten aber deutlichen 5:0 beim TSKV Goslar wartet am Sonntag mit FC Blau Gelb Asse ein Gegner, der trotz seiner 0:2-Niederlage gegen MTV Wolfenbüttel II bereits im ersten Saisonspiel überzeugt hat.

Der Auftakt hätte für FC Viktoria Thiede kaum besser verlaufen können. Beim TSKV Goslar setzte sich die Mannschaft mit 5:0 durch und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für das erste Heimspiel der Saison. FC Blau Gelb Asse musste sich dagegen MTV Wolfenbüttel II mit 0:2 geschlagen geben. Für FC Viktoria Thiede Trainer Yüksel Altinkaya ist das Ergebnis des kommenden Gegners dennoch kein Grund, Asse zu unterschätzen. „Das Ergebnis gegen den Meisterfavoriten lässt definitiv aufhorchen. Asse hat den Schwung aus der vergangenen Saison mitgenommen und überzeugt mit enormer Laufbereitschaft und mutigem Fußball“, sagt Altinkaya.

Damit ist für Thiede klar, dass der Erfolg in Goslar keine Selbstverständlichkeit fortsetzen lässt. Gegen Asse erwartet die Mannschaft eine Aufgabe, bei der die eigene Spielidee möglichst konsequent umgesetzt werden soll. „Für uns wird entscheidend sein, den Matchplan, den wir uns in dieser Trainingswoche erarbeitet haben, so konsequent wie möglich auf den Platz zu bringen“, erklärt Altinkaya. Dabei muss Viktoria Thiede personell Einschränkungen hinnehmen. „Wir müssen zwar einige schwerwiegende Ausfälle verkraften, aber das darf keine Ausrede sein“, betont der Trainer. Für Dennis Keihe, Trainer von FC Blau Gelb Asse, hat die Niederlage bei Wolfenbüttel II jedoch nicht die Bewertung der eigenen Mannschaft verändert. „Wir geben uns nicht geschlagen, wir haben sehr gute Partien gegen Freie Turner und auch gegen MTV abgerufen, trotz Niederlage, aber jetzt wollen wir natürlich den ersten Dreier“, sagt Keihe.