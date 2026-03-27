"Wir werden einen Kampf liefern"

Mit Blick auf die Tabelle – Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst und Verfolger Heeslinger SC liegen jeweils bei 41 Punkten – ist ein Heimsieg nahezu Pflicht, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder geht als Tabellendritter mit 38 Punkten aus 21 Spielen in die Partie. Nach der jüngsten Niederlage bei Eintracht Braunschweig II ist die Zielsetzung eindeutig: Im engen Aufstiegsrennen darf sich die Mannschaft keinen weiteren Ausrutscher erlauben.

Der MTV Wolfenbüttel reist als Tabellen-13. mit 20 Punkten an. Die jüngste 0:2-Niederlage gegen SV Meppen II unterstreicht die schwierige Lage im unteren Tabellendrittel.

Trainer Deniz Dogan formuliert die Ausgangslage entsprechend nüchtern: „Wir wissen, dass wir gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga spielen.“ Gleichzeitig betont er jedoch: „Wir wollen uns aber nicht verstecken und unsere Chance suchen.“

Das klare 0:4 im Hinspiel dient als Warnung. Dogan relativiert jedoch das Ergebnis: „Auch wenn das Ergebnis in einer anderen Sprache spricht, war es ein ausgeglichenes Spiel.“ Entscheidend sei gewesen, dass sich seine Mannschaft „die Tore selber reingelegt“ habe.

Für das Rückspiel fordert er mehr Stabilität: „Wir wollen gucken, dass das Ergebnis diesmal auch passt.“

Personelle Lage bleibt angespannt

Die personelle Situation beim Aufsteiger bleibt angespannt. Mehrere Leistungsträger sind weiterhin angeschlagen. „Da wird sich jetzt nicht viel ändern“, sagt Dogan, stellt aber zumindest Teileinsätze in Aussicht: „Eventuell könnte man die auf die Bank nehmen und ein paar Minuten reinbringen.“

Trotz aller Einschränkungen setzt Wolfenbüttel auf Einsatzbereitschaft: „Die Mannschaft macht es sehr gut diese Woche. Wir werden wieder einen Kampf liefern und gucken, ob es am Ende reicht.“

Die Zahlen sprechen allerdings für die Gastgeber: Egestorf-Langreder verfügt über die deutlich stärkere Offensive und hat bereits im Hinspiel seine Effizienz unter Beweis gestellt.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Hier der Aufstiegsanwärter, dort der abstiegsgefährdete Aufsteiger. Doch gerade in dieser Konstellation liegt die Chance für Wolfenbüttel, mit einer disziplinierten Leistung für eine Überraschung zu sorgen. Ob der angekündigte „Kampf“ ausreicht, wird sich auf dem Platz zeigen.