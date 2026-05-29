"Wir werden die Spiele nicht abschenken"

Hondelage belegt mit 43 Punkten Rang vier und hat sich im oberen Tabellenfeld etabliert. Die ganz großen Entscheidungen sind für die Mannschaft von Rafael Schindzielorz allerdings weitgehend gefallen. Der Rückstand auf die Spitzengruppe ist zu groß, zugleich besteht nach unten ausreichend Abstand.

Wenn der MTV Hondelage 1909 am Sonntag den TSV Wendezelle empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Zielsetzungen aufeinander.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften zählt zu den spektakulärsten Spielen der laufenden Saison. Beim 4:4 in Wendezelle wechselte die Dynamik mehrfach.

Anders stellt sich die Situation bei Wendezelle dar. Der Tabellenzweite reist mit 59 Punkten an und gehört weiterhin zu den stärksten Mannschaften der Liga. Mit 79 erzielten Treffern stellt der TSV zudem eine der offensivgefährlichsten Mannschaften der Saison.

Hondelage führte zwischenzeitlich bereits mit 4:2. Pascal Slotta traf doppelt, ebenso Linas Benjamin Helmdach. Doch Wendezelle kämpfte sich zurück und sicherte sich durch den späten Treffer von Kamp in der 90. Minute noch einen Punkt.

Die Partie offenbarte die offensive Qualität beider Mannschaften, aber auch defensive Anfälligkeiten. Viel spricht dafür, dass erneut ein intensives und temporeiches Spiel zu erwarten ist.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr MTV Hondelage 1909 Hondelage TSV Wendezelle Wendezelle 15:00 PUSH

Zuletzt trennte sich Hondelage torlos vom FC Wenden. Insgesamt verlief die Schlussphase der Saison wechselhaft, dennoch konnte sich die Mannschaft dauerhaft in der Spitzengruppe festsetzen.

Trainer Rafael Schindzielorz betont trotz der entspannten Tabellensituation die sportliche Zielsetzung:

„Wir haben mit der Saison so gut wie abgeschlossen. Der letzte Rest der Übriggebliebenen trainiert nur noch aus Just for Fun. Trotzdem werden wir die Spiele nicht abschenken. Wir werden alles daran setzen, sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen zu holen.“

Wendezelle mit klarer Favoritenrolle

Der TSV Wendezelle geht aufgrund der Tabellenlage und der konstant starken Saisonleistungen als Favorit in die Begegnung. Die Mannschaft verfügt sowohl offensiv als auch defensiv über die stabileren Werte und hat sich über die gesamte Spielzeit als ernsthafter Verfolger des Lehndorfer TSV präsentiert.

Für Hondelage bietet das Heimspiel dennoch die Gelegenheit, gegen eines der Topteams der Liga nochmals ein Ausrufezeichen zu setzen und die Saison erfolgreich ausklingen zu lassen.

Beide Mannschaften verfügen über hohe individuelle Qualität in der Offensive. Hondelage erzielte bislang 71 Treffer, Wendezelle sogar 79. Entsprechend könnte erneut ein offener Schlagabtausch entstehen – ähnlich wie bereits im Hinspiel.

Die entscheidende Frage dürfte sein, welcher Mannschaft es besser gelingt, defensive Stabilität mit offensiver Durchschlagskraft zu verbinden.