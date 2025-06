"Wir werden die Abschlussfeier etwas länger gestalten"

Die Fußball-Saison 2024/2025 ist fast beendet. Demzufolge sind alle Entscheidungen gefallen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Struktur trifft Spielfreude

Doch was machte diese Mannschaft so erfolgreich? „Für eine Mannschaft aus der Kreisklasse haben wir sehr professionelle Strukturen integriert“, erklärt Schmoll. „Das geht schon bei uns im Trainerteam los. Jeder hat seine Aufgaben und Zuständigkeiten und alles harmoniert wunderbar.“ Die klare Rollenverteilung schaffe Stabilität – der Kopf frei fürs Spiel. „Wir spielen jetzt das dritte Jahr so zusammen und alle kennen sich gut. Es passt einfach alles.“

Freunde auf dem Platz – und außerhalb

Neben der Organisation zählt aber vor allem eines: das Miteinander. „Unsere größte Stärke ist unser Mannschaftsgefüge“, hebt Schmoll hervor. „Die Jungs sind privat sehr gut befreundet und unternehmen auch viel außerhalb des Platzes zusammen. Das merkt man auf dem Feld.“ Hinzu komme eine hohe fußballerische Qualität. „Viele haben in ihrer Jugend in höheren Ligen gespielt.“

Keine Abschlussfahrt – dafür mehr Pokalfinale und Feierlaune

Eine Reise zum Saisonende wird es nicht geben, aber gefeiert wird trotzdem. „Es gab den Gedanken, aber schlussendlich haben wir das nicht organisiert bekommen“, sagt Schmoll. „Aber ich denke, dafür werden wir die Abschlussfeier etwas länger gestalten. Wenn es dann 2 bis 3 Tage werden, ist es so.“

Aufstieg ja – aber wer darf hoch?

Ob die Vierte tatsächlich in die Kreisliga aufsteigt, ist offen – aber nicht aus sportlichen Gründen. „In der anderen Kreisklassen-Staffel hat unsere 3. Mannschaft auch den Staffelsieg errungen“, erklärt Schmoll. Da es in der Kreisliga nur eine Staffel gibt, darf nur ein Team aufsteigen. „Wie wir das als Verein genau lösen, wird sich in den kommenden Tagen klären. Eine Mannschaft in der Kreisliga wird es auf jeden Fall geben.“

Kader bleibt – Angriffslust wächst

Was schon jetzt feststeht: Die Mannschaft will zusammenbleiben. „Ein Abgang steht fest. Dafür sind 1 bis 2 neue Spieler im Gespräch, aber der große Kern bleibt zusammen.“ Eine eingespielte Einheit, die nach mehr strebt.

Ziele für die neue Saison: Kein Verstecken

Unabhängig davon, in welcher Liga gespielt wird, bleibt die Marschroute ehrgeizig. „Wer in seiner Staffel eine ganze Saison ungeschlagen bleibt und über 100 Tore schießt, der braucht sich auch nächste Saison definitiv nicht zu verstecken“, so Schmoll. „Da sind wir sehr angriffslustig und wollen uns weiter verbessern. Nochmal aufsteigen ist auf jeden Fall nicht unrealistisch.“

Mit professionellen Strukturen, einem starken Teamgeist und unbändigem Willen hat der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow IV eine perfekte Saison hingelegt. Jetzt fehlt nur noch der Pokal, um das Jahr endgültig zu vergolden.